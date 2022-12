Jota Mario Arbeláez desmiente rumores sobre su muerte: estos son algunos de sus poemas

El poeta colombiano, Jota Mario Arbeláez, resucitó sin saber de una supuesta muerte, que se empezó a rumorar este jueves 29 de diciembre tras varias especulaciones sobre su mal estado de salud.

No obstante, a través de varias cadenas radiales, incluida RCN Radio, el escritor desmintió las afirmaciones y se mostró sorprendido de las noticias que empezaron a circular desde muy temprano este jueves.

Aunque actualmente se encuentra internado en una clínica de Bogotá por afectaciones en sus pulmones y un tratamiento anticoagulante, el poeta aseguró que se siente bien y que su plan es continuar escribiendo y trabajando en torno a sus historias.

Jota Mario Arbeláez nació en Cali en 1940 y ha sido considerado como uno de los poetas nadaístas más importantes de la corriente latinoamericana. Asimismo, su trabajo se ha caracterizado por la prosa, el humor negro, el erotismo y la irreverencia. Además, ha sido columnista de diarios como El Tiempo y El País.

El poeta ha sido ganador de premios como el Nacional de Poesía, el del Instituto Colombiano de Cultura y el Internacional de Poesía Valera Mora.

Entre sus obras más destacadas se encuentran: El profeta en su casa (1966), El libro rojo de Rojas (1970), Mi reino por este mundo (1981), La casa de la memoria (1986), Doce poetas nadaístas de los últimos días (1986), el espíritu erótico (1990) y El cuerpo de ella (1999).

Fragmentos de El cuerpo de ella

"Cuando la vi me dije, viene en mi busca. Debo actuar rápido. A mis ojos, le sobra toda esa ropa. Debería contar 20 años, los mismos míos. Era una especie de Brigitte Bardot al alcance, ya no de mis manos, cansas de usarlas, de mis abrazos a un cuerpo físico nada francés, antioqueño con ascendencia italiana. Hola, Jota, me llamo Dina, Dina Merlini, venimos por ti para llevarte a la isla de nuestros sueños, Helenita es la dueña, pero es de todos, te la presento".

(...) Esa tarde me hicieron el paseo millonario. Dos malandrines se metieron al taxi que me conducía a casa. De viejo h. p. me trataron y me obligaron a acostarme en el piso, con la punta de un bisturí en la yugular. Algo más de un millón extrajeron de mis tarjetas. Cuando abrieron mi rutilante Samsonite y encontraron el legajo me preguntaron qué era. “Soy un poeta –les confesé–, y ese es mi legado”.

"(...) Hoy, Icono presenta una edición facsimilar de la publicada en París y está en las principales librerías. La musa del poema, Dina Merlini, reposa en silla de ruedas en el ancianato de San Andrés. “Como te prometí hace 56 años en Cali, Dina querida, y ya que por la posada de tu cuerpo no te di un peso, los derechos de este posible bestseller son para ti”.

Fragmentos de El profeta en su casa

"Vivo en un barrio obrero, en una casa vieja, en pantuflas, y sobre la misma mesa donde mi padre por las noches corta los pantalones que ha de entregar al otro día para que los nueve que somos quepamos en el comedor, para que el techo no se desplome por las lluvias, para que en nuestros pies brille el betún de la decencia, escribo mis poemas herméticos, trastorno la gramática, me doy en poseer un mundo que no tengo, leo a Paul Valéry y a Tristan Tzara".

Escribo mis poemas herméticos, pero de vez en cuando pienso. Pienso, por ejemplo, que esto debe cambiar, que debemos sonreír todos de la sala hasta la cocina, estar del lado de la vida como las matas de los tarros, cantar victoria bajo la lucha de las mañanas esplendentes.

"La señora que aplica las inyecciones pasa con su maletín descosido y me saluda buenas tardes joven cómo está su mamá y mi mamá cante que cante en la cocina frente a una pila de platos o frente a mis camisas sucias que aún caricia con ternura".