¿Qué fue lo que desató la acalorada discusión entre el alcalde Daniel Quintero y un concejal de Medellín?

El alcalde Daniel Quintero protagonizó un bochornoso momento cuando en una confrontación con el concejal del Centro Democrático, Sebastián López, resultó diciéndole “me voy para no pegarle”. Además, lo acusó de estar robando a Medellín. En la FM de RCN Radio, el funcionario intentó explicar lo ocurrido, se refirió al problema que hay con Une Millicom y habló de la supuesta relación de esto con el uribismo.

La FM: ¿Qué fue lo que pasó con el concejal?

La última vez que fui al Concejo fue a pedirles que no dejaran perder la plata de Une Millicom. Yo he dedicado mi vida a cuidar los recursos públicos y el dinero de la gente, y desde hace cuatro años venía insistiendo en la importancia de activar una cláusula que permitía deshacer un mal negocio en el que el Gobierno le entregó una empresa pública a una compañía extranjera llamada Millicom. Echaron los trabajadores, deshuesaron la infraestructura de la empresa. Fuimos a pedirle al Concejo lo de la cláusula, pero cuando llegaba el día de la votación, Uribe hacía una llamada y se caía el proyecto.

Millicom quiere quedarse con la empresa sin pagar nada. Yo estaba en una rueda de prensa para que ellos no puedan hacer eso. Fui y presenté la propuesta al Concejo. Ahí el señor llega y se enoja.

EPM no puede capitalizar Tigo Une porque sería detrimento, ¿por qué?

Hace un par de meses ellos llegan con la noticia de que la empresa ha perdido el 96% de su valor patrimonial y nos piden una capitalización de 500.000 millones de pesos. El área financiera de EPM coge esas cuentas y empieza a quitar ítems, dicen que ellos no necesitan toda esa plata sino 150.000 millones de pesos, pero cuando íbamos a poner la plata nos dicen que tienen otro problema y que ni con la capitalización creen en que tenga futuro. Pedían que pusiéramos la plata en una cuenta porque las aseguradoras no creen que sean capaces de responder por ese dinero.

Cogieron la acción que estaba a 420.000 pesos y la pusieron a 2.000 pesos. Eso les permitía a ellos quedarse con el 98% de la empresa. Yo estoy tratando de cuidar la plata.

¿Usted acusó a los concejales de ladrones, tiene pruebas?

Cómo se le puede llamar a alguien que le hace esto a la ciudad. Es que son 2.5 billones de pesos perdidos.

¿Se arrepiente o se va a disculpar por la forma en la que confrontó a los concejales?

Cuando ellos se disculpen por habernos dejado tumbar 2.5 millones de pesos. Estamos indignados por una palabra y no porque a cada ciudadano en Medellín le sacaron 1 millón de pesos y a cada familia 5 millones de pesos. De la rabia comencé a temblar y dije, me voy porque si no eso termina mal.

¿Usted cree que Tigo ya está vendida?

No es que nosotros tengamos una inversión, es que la empresa es pública. Ellos tenían un plan muy armado, primero fusionar la empresa con Movistar, al mismo tiempo vender la infraestructura, pero esto solo nos lo contaron de forma preliminar en marzo.