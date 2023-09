El drama de una colombiana inadmitida en México y retenida por varios días

México se convirtió en el destino de la torura para miles de colombianos. El éxodo de la migración a Estados Unidos y los antecedentes de narcotráfico del país serían dos importantes atenuantes para que se les rechace el ingreso al país centroamericano.

Aunque estos dos elementos no determinan las causales de inadmisibilidad, diaramente se reportan muchos casos de colombianos a quienes no solo se les rechaza la entrada a México, sino que, además, son sometidos tratos humillantes antes de ser devueltos a su país de origen.

Noticias RCN conoció el caso de Yerlis Cuadrado, una colombiana que fue víctima del rechazo en México. La mujer denunció haber estado retenida por varios días en un cuarto recibiendo malos tratos.

Yo llevé todos mis papeles y todo mi vieje planificado. Cuando llego allá las chicas me dicen que no soy una turista apta para ingresar a México.

El drama de colombianos rechazados en México

Son muchos los testimonios de colombianos que pese a tener toda la documentación en regla, son rechazados por las autoridades migratorias en México.

"Me dicen tú no eres bienvenida a México porque cómo puedes viajar sola. Si tú no puedes llevar a tus hijos y viajas solas no está bien visto, si vas con varias personas tampoco".

Aún con tiquete de regreso, reserva de hotel y el dinero que respaldaba los gastos de su estadía, no fueron elementos suficientes para disfrutar de solo cinco días de vacaciones.

Yerlis Cuadrado denunció que pasó 13 horas encerrada en un cuarto: "nos encierran en una bodega donde hay colchonetas en el piso, la comida no es buena, te tratan súper mal, te ponen miles de seguros como si fueras una persona mala.

Hay sentimientos encontrados y es muy triste

¿Por qué niegan la entrada de colombianos a México?

La inadmisión de colombianos en Colombia no es clara. Aunque se especula que tiene que ver con las estadísticas de migración a Estados Unidos y con antecedentes de narcotráfico, eso no determina las razones por las que una persona como en el caso de Yerlis sea rechazada.

En lo corrido de 2023 se han registrado 18.531 casos de colombianos inadmitidos en ese país.

Ciudad de México es donde más rechazos se registran, con 11.092, Cancún con 6.663 y Gudalajara con 773 para un total de 440.096 colombianos que ha viajado al país centroamericano.