"Nos vamos hasta el año 2026": presidente Gustavo Petro tras declaraciones de Nicolás Petro

Desde Sucre, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre las declaraciones hechas por su hijo Nicolás Petro en la audiencia de medida de aseguramiento de la Fiscalía General.

"Nos vamos hasta el año 2026": presidente Petro

El mandatario colombiano aseguró que no se pronunciará sobre el caso de su hijo y el presunto ingreso de dinero ilegal a la campaña presidencial del año 2022.

"Si fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo la elección Es al pueblo al que debo responder. Tengan ustedes la absoluta certeza que este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más, y eso es bueno que quede claro en Colombia", afirmó el presidente en medio de su intervención.

Y reiteró el mandatario: "No hay nadie que no pueda terminar con este Gobierno que no sea el pueblo mismo. El pueblo mismo dio una orden por mayoría en las urnas electorales. Nos vamos hasta el año 2026. Cualquier idea en contrario, ojalá se esfume rápidamente. Invito a aquellas personas que tienen otras ideas en la cabeza a que no perseveren en eso. El mandato popular se respeta".

Presidente no interferirá en caso Nicolás Petro

El presidente colombiano afirmó que las declaraciones del ingreso de esos dineros a la campaña se tenían que verificar. Además, reiteró que no se involucrará en el caso judicial que actualmente se adelanta contra su hijo en la Fiscalía.

"Alguien escribió, no tengo aquí el dato concreto, que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña. Tiene esa afirmación varias formas de analizar, indudablemente no es un juez, he prometido no interferir en el proceso judicial, y lo voy a hacer, lo repito (...) Tiene una especie de instinto, de deseo subliminal y es que obviamente si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir hoy, porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, ninguno de los que han pasado atrás, por obvias razones, yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas, no critico a los otros", afirmó Petro.

El mandatario también expresó que se ha intentado utilizar su familia y otros aspectos de su vida para afectar su mandato y acabar con, según Petro, el primer Gobierno popular de Colombia.

"Tengo que decirle a esa persona que no diga mentiras, porque mi hijo no dijo eso por una razón básica, a ninguno de mis hijos e hijas les he dicho jamás que delincan. Eso no ha existido. Sí es cierto, y no es la primera vez. Claro que han intentado usar las cicatrices familiares, las heridas; algunas cicatrizarán, otras quizá nunca. Claro que han intentado utilizar todas debilidades, los errores. Para intentar abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia", explicó Petro en medio de su discurso.

Petro reiteró que nunca le ha solicitado a sus hijos incurrir en delitos y mucho menos que estos fueran para financiar su campaña presidencial.

"El presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder. Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo jamás”, afirmó el mandatario.

Finalmente, el presidente aseguró que seguirá gobernando: "Eso a veces no es tan entendible, una especie de soledad del poder. No es lo mismo vivir en familia que vivir en el Gobierno de un país. A veces no se entiende, no se comprende, que una persona tenga que sacrificar vida familiar por transformar la vida de un país".

Terna de la Fiscalía

Al concluir su discurso, el presidente de la República se refirió a la terna que presentó para elegir la próxima fiscal de Colombia y a la solicitud que hizo de designar un fiscal ad hoc en el caso de su hijo.

"La terna que he presentado no es para esconder el delito. Soy el primer Presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo, no porque otros hijos no hayan delinquido, que sabemos que sí, sino porque todos protegían al hijo antes que a la justicia (...) A mi me costará muchísimo, pero quiero proteger primero a la justicia porque con eso protegeré a millones de hijos de este pueblo", concluyó el mandatario desde Sucre.

¿Qué dijo Nicolás Petro a la Fiscalía General?

En medio de la audiencia que se ha adelantado este jueves 3 de agosto el hijo del presidente aseguró que a la campaña presidencial sí habrían ingresado dineros irregulares. Petro Burgos también reconoció que recibió dinero de personas como Samuel Santander Lopesierra, más conocido como el ‘Hombre Marlboro’, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca.

“Los dineros que ingresaron, al parecer, superaron los topes mínimos permitidos por la ley y, al parecer, no se reportaron ante las entidades electorales”, se afirmó en medio de la audiencia.