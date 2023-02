El discurso del presidente Petro desglosado: esto fue lo más 'duro' desde el balcón de Casa de Nariño

Tal como se tenía previsto, el presidente Gustavo Petro en la tarde de este 14 de febrero, se dirigió ante cientos de personas que llegaron hasta la plaza de armas de la Casa de Nariño. El llamado del mandatario instó al apoyo de las reformas sociales que serán presentadas ante en Congreso, entre ellas, habló de la reforma a la salud, laboral y pensional.

El Presidente, acompañado de la primera dama Verónica Alcocer y su hija menor, dio un discurso que duró alrededor de una hora y media. Entre los espectadores estuvieron ministros, funcionarios públicos y ciudadanos que expresaron su apoyo por las propuestas que hace el Gobierno.

Sin embargo, hubo varios momentos duros y que incluso recordaron las intervenciones que realizó mientras fue alcalde de Bogotá, cuando también salió desde uno de los balcones del palacio de Liévano para defenderse de lo que en su momento catálogo como una "estrategia política" por su destitución.

Dictador me llaman cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso de Colombia, como una democracia lo requiere

Ahora, el momento más álgido de su intervención se escuchó cuando hizo réplica a las críticas de la oposición y los ciudadanos que no simpatizan con sus ideas de gobierno. "Dictador me llaman cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso de Colombia, como una democracia lo requiere", señaló el mandatario de manera categórica.

Entrada la noche, aseguró que si por alguna circunstancia las reformas propuestas por el Gobierno sufren trabas en su proceso “lo único que están haciendo no es el camino de un pacto social ni los caminos de la paz”.

El primer mandatario también alegó que los actores privados "se han enriquecido a costa de las necesidades de los colombianos". Algunos miembros del Parlamento y contradictores no tardaron en aludir a que insiste en una dialéctica muy similar a la que aplicó durante las pasadas elecciones presidenciales.

“¿Por qué no damos un paso hacia un pacto social de verdad? ¿Por qué no se ha leído el resultado de las elecciones que acaban de pasar? Es que el pueblo no cambió en las urnas simplemente por una moda”, afirmó el mandatario.

Sus advertencias desde el balcón presidencial

La réplica del jefe de Estado no se detuvo ahí y recalcó como una "necesidad fundamental" que los colombianos respalden el paquete de reformas sociales. En paralelo, aprovechó para lanzar algunas advertencias desde el segundo piso de la Casa de Nariño.

Con rotunda firmeza, aseguró que los fondos privados de pensiones "se han aprovechado por décadas de la plata de los colombianos" y sugirió que la reforma pensional que propone su gobierno puede llevar a remediar esta situación.

“Nadie se ha pensionado en estos 30 años, solo 170.000 personas”, aseguró.

Igualmente, dio algunos detalles sobre lo que se plantea en torno a la reforma laboral y también lanzó algunos dardos hacia el sistema actual, pues sin reserva llegó a decir que la Ley 50 que fue promulgada hace más de dos décadas "convirtió en esclavos a los trabajadores".

Petro indicó que esta iniciativa, que será presentada ante el Legislativo, propone que haya una remuneración de las horas extras desde las 6 de la tarde y las horas laborales los días sábados. “El cambio será más y más profundo en la medida que la mayoría de la sociedad nos acompañe. El cambio solo es posible con el pueblo”, indicó.

¿Un gobierno apurado?

El exsenador y economista insistió ante alrededor de 1.600 personas en que su gobierno del "cambio" pretenden hacer transformaciones reales y necesarias para el pueblo. Asimismo, afirmó que hay una gran premura por avanzar en las reformas estructurales y su discusión desde el Congreso.

Una vez más, Petro dijo que “no hay mucho tiempo para ese pacto que permita ver otra época; un pacto que permita que este país encuentre algo que es natural en muchos pueblos del mundo: la democracia y la paz".

Así el mandatario concluyó su intervención diciendo que el ideal del Gobierno Nacional "no es el socialismo" y más bien señaló que la pretención es que haya justicia social. “Esto que estamos construyendo, que se llama justicia social, tiene que ver con que nadie, independientemente de cuánto tenga en su bolsillo, debe acceder a los derechos universales”, subrayó.

De esta manera, el Presidente se alejó de la ventaja del Palacio con un anuncio puntual: en los próximos meses se discutirán estas reformas sociales del gobierno Petro.