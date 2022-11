Capturan a presunto asesino de Paula Andrea Restrepo en San Jerónimo, Antioquia

La comunidad del corregimiento Santa Rita en el municipio de Andes, suroeste de Antioquia no sale del asombro por el asesinato de Paula Andrea Restrepo de 18 años. En las últimas horas, los habitantes de la zona hicieron una velatón para pedir justicia y que no haya impunidad tras este atroz crimen.

"Me uno al rechazo de la violencia a la mujer, no queremos más violencia, más actos que destruyan la mujer, no queremos ni una ni menos mujeres asesinadas, todas queremos vivir" indicó Laura Montoya, amiga de Paula.