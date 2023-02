¿La Procuraduría pierde o gana poder con la decisión de la Corte Constitucional?: Esto es lo que debe saber

Después de una decisión fuertemente debatida, la Corte Constitucional dio a conocer que los procuradores ya no podrán suspender o inhabilitar a funcionarios públicos que hayan sido electos por elección popular, como sucedió el año pasado durante los comicios con el alcalde de Medellín Daniel Quintero.

En contexto: Atención: Procuraduría no podrá suspender ni inhabilitar a funcionarios de elección popular sin revisión, dice la Corte

El ente administrativo podía hacerlo porque el Congreso le había dado algunas facultades jurisdiccionales a aquellos procuradores que adelantan indagaciones en contra de este tipo de servidores públicos. Pero ahora la Procuradora solo podrá imponer sanciones que tendrán que ser ratificadas por un juez administrativo.

Por lo que algunos han llegado a alegar que el ente está perdiendo potestad e incluso poder, porque en el pasado la Ley 2094 de 2021 sí le permitió tener un control directo. Así, por ejemplo, el exprocurador Juan Camilo Novoa, considera que se pueden generar problemas de efectividad en los procesos sancionatorios. "Ahora la sanción no se puede ejecutar hasta que un juez administrativo no diga si estuvo bien impuesta o no, eso nos puede generar retrasos", señala.

¿Pierde poder la Procuraduría?

Uno de los primeros que salió a celebrar la determinación de la Corte Constitucional, fue el actual presidente Gustavo Petro, quien alega que se debe cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo que señala el órgano judicial es que estos funcionarios públicos de voto popular solo pueden ser afectados en sus derechos políticos por un juez competente en proceso penal.

Es por eso que si esta decisión hubiera aplicado para la suspensión al alcalde Quintero por participar en política, no hubiera podido hacerlo la Procuraduría, sino un juez que cierre la decisión en lo contencioso administrativo.

A través de anuncio formal, la Corte detalló que considera que la Procuraduría tiene las competencias suficientes “para investigar y juzgar disciplinariamente a los funcionarios públicos, incluidos los servidores de elección popular, salvo que gocen de fuero constitucional”.

Lo que explica este cambio en las facultades es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos sugiere que “las sanciones disciplinarias contra servidores de elección popular solo pueden imponerse por mandato de un juez de la República, dado que pueden afectar sus derechos políticos”.