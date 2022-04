La inspiradora historia del profesor que perdió la visión y enseña a niños invidentes

Edgar Rico, tolimense de 64 años, es profesor invidente en el Colegio José Celestino Mutis de Bucaramanga. Dedica su vida a enseñar a personas que, como él, sufren de una discapacidad visual.

Le puede interesar: La historia del profesor que a toda costa busca que sus estudiantes sean bilingües

A sus 10 años una infección lo dejó ciego, sin embargo, aún guarda los recuerdos de cuando podía ver. Con paciencia y dedicación, Edgar asiste todos los días al colegio para enseñar a sus estudiantes el lenguaje Braille.

Juan Diego Ortiz, uno de sus alumnos, describe la labor de este maestro que transforma la vida de muchos. Según él, Edgar “transporta el conocimiento de los que ven, a una forma más adecuada para nosotros”.

Enseñar a estudiantes invidentes

La labor de este profesor no sería posible sin su esposa Martha, quien lo lleva, lo trae, lo recoge y lo alista. Para él, ella “no solo es mi mano derecha, es pie y todo. Es la que me da soporte para mis actividades, es la que me acolita las cosas”.

Su hijo Juan Sebastián, lo califica como un “ejemplo” y considera que, con la historia de su padre, nada es imposible. “Todo se puede hacer, si tú tienes las ganas, la proyección y la mentalidad, todo se puede lograr. Tú ves a mi papá y dices cualquier dolencia u obstáculo que tengas en tu camino es diminuto”.

Las imágenes que nunca hemos percibido, porque no vemos, no se puede explicar por lo que el concepto verbal, lo tengo, pero la imagen en mi cabeza no la hay

Como un gran apoyo, José David Jaimes, es un alumno sin discapacidad visual quien acompaña la labor de Edgar y ayuda a los estudiantes en su proceso de educación.

“Lo más difícil es tener la calma, esperarlos y entender que ellos no pueden hacerlo a la velocidad mía, sino a la de ellos”.