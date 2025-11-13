CANAL RCN
Colombia

Puente en Bogotá tuvo drástico cambio en su infraestructura: tiene peluquería, cafetería, murales, jardines y ajedrez

La Alcaldía espera replicar esta estrategia urbanística en 17 puentes más.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
09:35 a. m.
La capital colombiana ha inaugurado la intervención del bajopuente ubicado en la intersección de la Calle 53 y la Carrera 30, un proyecto que redefine la administración de los espacios residuales de infraestructura vial.

Esta obra, catalogada como un programa piloto dentro de la estrategia de recuperación de espacio público del Distrito, prioriza la funcionalidad, la seguridad y la viabilidad económica sobre la mera ornamentación.

Nuevo cierre afectara a quienes suelen tomar el puente de la Boyacá con 13 en Bogotá
RELACIONADO

Históricamente, estos corredores han representado puntos críticos en materia de seguridad y salubridad. La implementación actual busca revertir esta tendencia mediante una densificación de usos controlados y regulados.

La transformación estructural integra una oferta de servicios específicos que garantizan la ocupación constante y programada del área, actuando como un factor disuasorio contra actividades ilícitas.

Estas son las adecuaciones que tendrá este puente en Bogotá

El espacio recuperado ha sido segmentado para albergar módulos funcionales.

Se han instalado unidades de servicio que incluyen una peluquería/barbería y una cafetería. La selección de estos usos responde a la necesidad de implementar negocios de baja complejidad logística, que requieren mínima infraestructura y que generan flujo constante de usuarios en horarios diurnos y vespertinos.

Adicionalmente, se han implementado jardines de bajo requerimiento hídrico para mitigar el impacto visual del concreto y mejorar las condiciones microclimáticas de la zona. Se ha dispuesto una sección para actividades recreativas pasivas, específicamente con la instalación de mesas de ajedrez ancladas al suelo.

El proceso contó también con el diagnóstico integral en terreno por parte del equipo de gestores, arquitectos e ingenieros de la Defensoría, además del desarrollo de espacios de diálogo, concertación y participación comunitaria donde se concretó la obra, cuya inversión total de $1.326 millones de pesos, estuvo en un 100% a cargo del DADEP.

El Distrito ha optado por delegar la administración operativa y el mantenimiento a una entidad privada o comunitaria sin ánimo de lucro, la Asociación Cívica Centro Artístico y Cultural Galerías (AsoGalerías CAC 53), seleccionada mediante un proceso licitatorio.

