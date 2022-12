¿Qué hacer si extravía o le roban la visa estadounidense?

Actualmente la visa estadounidense es uno de los trámites migratorios más demandados del país, la Embajada de Estados Unidos en Colombia está trabajando por adelantar los procesos represados que se acumularon durante la pandemia del covid-19, que hicieron que el trámite para la entrevista de solicitud tuviera plazos de espera de dos años.

En caso de que su pasaporte con la visa estadounidense se le extravíe o se la hayan hurtado, la embajada recomienda seguir el siguiente proceso oficial para evitar ser víctima de un posible caso de suplantación.

El titular debe reportar la pérdida o robo a la Embajada de Estados Unidos, para hacerlo debe firmar una constancia juramentada en la jurisdicción donde el documento fue perdido. Diligencia la siguiente forma “Informe de Extravío/Robo de Pasaporte con Visa” y envíe un reporte de la Policía y al informe extraviando.

Antes de realizar el proceso de denuncia verifique muy bien que dicho documento ya no esté en su poder, debido a que una vez reportado, la Embajada no reactiva visas y una vez sea desactivada no podrá volver a utilizarla y deberá solicitar un nuevo documento.

Reducción de citas

Durante noviembre la embajada estadounidense de Bogotá anunció que las citas de exención de entrevista de visa se reducen de dos años a dos meses.

“La espera de 2 años se ha reducido a 2 meses. Nuestro equipo Consular ha trabajado fuertemente para reducir los tiempos de espera para las citas de exención de entrevista de visa”, se lee en la cuenta de Twitter de la embajada, donde confirmaron este proceso.