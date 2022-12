¿Qué pasará con los procesos judiciales de los voceros de paz?

Uno de los grandes interrogantes sobre el decreto por el que los siete jóvenes fueron nombrados voceros de paz por la Comisión Intersectorial es sobre el proceso judicial al que se encuentran vinculados y las investigaciones que adelanta la Fiscalía en contra de los designados.

Si bien uno de los requisitos para ser postulados y beneficiados de dicha medida era no estar condenados y no ser investigados por delitos graves, con dicha designación surgieron los cuestionamientos sobre si los jóvenes señalados continuarían siendo investigados por la justicia del país o quedarían exentos de dicho proceso.

Al respecto, Noticias RCN le consultó al ministro de Justicia, Néstor Osuna, en el marco de la rueda de prensa donde el gobierno dio a conocer la identidad de los delegados voceros de paz.

En relación con la separación de poderes, ¿cuál va a ser el papel de los jueces tras la expedición de este decreto?

Esta designación de voceros de paz es un buen ejemplo de la separación de poderes, porque la Constitución Nacional y la ley 2272 le asignan al presidente la obligación de conservar el orden público y restablecerlo donde fuera perturbado.

Solamente el presidente de la República en el esquema de poderes puede designar voceros de paz, nadie más tiene esa atribución, pero por supuesto que es controlable, como todos los actos del presidente y como a todos los actos de cualquier autoridad.

Esta designación de voceros no interrumpe y no interviene con ningún proceso judicial, los jueces continúan con los procesos de forma regular y las investigaciones siguen. El gobierno no forma parte de esos procesos judiciales y no está involucrado en ellos.

Si alguna de estas personas es llamada un interrogatorio, pues tiene que concurrir al interrogatorio, si alguna fuera condenada, esa condena altera su situación judicial. La medida es plenamente respetuosa del esquema de división de poderes, que nos afecta y en el que estamos comprometidos todos desde el Gobierno Nacional.