¿Qué viene tras el anuncio del ELN de suspender los secuestros en Colombia?

El fin de semana que pasó el país recibió una importante noticia que llegó desde México, en donde se llevó a cabo el quinto ciclo de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional.

En el marco de los acuerdos a los que llegaron las delegaciones en esta fase de conversaciones, la guerrilla colombiana anunció que suspendería los secuestros en Colombia.

También se logró un acuerdo en torno a los siguientes puntos:

Profundizarán el cese al fuego

Pondrán en marcha un observatorio para trabajar temas con el paramilitarismo

Harán procesos de transformación regionales

Mantendrán y profundizarán acciones humanitarias con los presos del ELN

Habrá un acuerdo nacional

El sexto ciclo de negociaciones será en Cuba

El llamado ahora es para que este grupo al margen de la ley libere a los secuestrados que tiene en su poder. Noticias RCN conversó sobre el tema con el senador Ariel Ávila, quien explicó lo que viene para el proceso tras el anuncio del ELN.

Noticias RCN: ¿Cómo avanza esto de la suspensión de secuestros del ELN?

Ariel Ávila: Este es un avance muy importante. Todos deseábamos escuchar que dicha práctica se terminaría por parte del ELN, aquí lo que hay es una suspensión, pero es un paso fundamental porque la metodología de la negociación es que no hay decisiones unilaterales, todo es bilateral. Aquí lo que tenemos es un acuerdo entre la guerrilla. Felicito al equipo de Gobierno y creo que la presión social es muy importante. Esto nos tiene que llevar a que a mediados de año tengamos el fin de este delito.

Lo que viene ahora son tres procesos diferentes. El primero es qué va a pasar con quienes ya están secuestrados, se cree que pueden ser entre 30 o 40 personas, entonces viene el listado. Segundo, el tema de cómo será la liberación, que uno pensaría que tiene que darse, pero como fueron privados de su libertad antes del anuncio, ahí puede haber un tropiezo más; sin embargo, podría ser en enero. Y lo tercero, es qué va a pasar de aquí hasta que comience la suspensión, que esperemos que no se secuestre a nadie.

¿Usted cree que el ELN va a entregar la lista de los secuestrados?

Yo pienso que el secuestro sí se va a suspender, pero no sé si van a entregar la lista completa en el sentido de que hay gente que ya lleva mucho tiempo secuestrada y no sé si el grupo lo reconozca o no. Todo eso lo debe ajustar el equipo negociador. Pero yo creería que sí y tendrá que haber una contrastación con base en la información que tiene el Estado.

