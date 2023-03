¿Quién es Máximo Noriega, mencionado en el escándalo de Nicolás Petro y los narcos?

Una nueva polémica se ha producido dentro del Gobierno, después de que se conocieran las graves acusaciones que involucran al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, con narcos y personajes cuestionados en la esfera pública.

Su exesposa, Day Vásquez, hizo unas explosivas declaraciones en diálogo con la revista Semana. Ella acusó que Petro Burgos, presuntamente, recibió dinero de sujetos con antecedentes ilícitos como el exnarcotraficante Santander Lopesierra, ‘El hombre Marlboro’, y el contratista Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, ambos procesados por la justicia.

Además, involucró al líder político del Pacto Histórico en Atlántico, Máximo Noriega, de haber sido intermediario del hijo de Petro para recibir, supuestamente, más de $600 millones para la campaña presidencial.

“Todo se hizo a través de Máximo (Noriega). La plata que entregaba, se la entregaban a Máximo. El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás (Petro Burgos). Todo fue a través del Máximo”, dijo Vásquez en entrevista con el medio citado.

¿Quién es Máximo Noriega?

Recientemente, Noriega se ha desenvuelto como líder político de la coalición del Pacto Histórico en el Atlántico. Además, se habla de que tiene grandes aspiraciones de llegar a la Gobernación de este departamento.

Desde las pasadas elecciones presidenciales, estaría abonando terreno perfilándose como precandidato y desarrollando importantes alianzas. Él fue una de las fichas claves en el Atlántico de las campañas petristas.

A través de su hoja de vida, también se ha podido saber que fue secretario del IDRD de la alcaldía de Petro en Bogotá y ha mantenido un estrecho vínculo con el partido Polo Democrático.

En medio de su campaña como precandidato a la Gobernación del Atlántico, Noriega ha utilizado el eslogan “el Pacto es lo Máximo” y se ha convertido en uno de los mayores promotores de la línea progresista.

Ahora su nombre está resonando, tras las revelaciones hechas por Day Vásquez. En entrevista con Semana, ella llegó a decir que Noriega fungió como intermediario y que recibió el dinero de los narcos.

La respuesta del dirigente

Después de que circularan estas acusaciones que ponen en aprietos a Nicolás Petro y al gobierno de su padre, Noriega negó de manera categórica haber recibido dinero vinculado con la campaña del presidente Petro.

El dirigente del Atlántico expresó que no se reunió o acompañó al diputado Nicolás Petro a reuniones con las personas que han sido acusadas de hacer dichas transferencias provenientes del narcotráfico. Sin embargo, se ha sabido que el pasado 14 de febrero, Noriega organizó un evento en Soledad, que tenía como invitado principal al hijo del presidente.

1- Ni antes, ni durante, ni después de la campaña que eligió a Gustavo Petro como Presidente, he recibido, gestionado o recaudado aportes, recursos económicos o contribuciones para su campaña y/o su presidencia, por lo cual nunca he recibido dineros de nadie para tal fin. — maximonoriega_ (@Maximo_NoriegaR) March 3, 2023

Él ha alegado que clanes políticos tradicionales están tratando de perjudicar sus aspiraciones políticas. "Surge por su desespero tras conocerse este miércoles varias encuestas que señalan que también en el Atlántico y Barranquilla el Cambio es irreversible. Tienen miedo", dijo.

Y agregó: "Es infame e inhumano que se use el dolor y afectación emocional de la Sra. Day Vásquez, como sucia arma política por parte de quienes han ostentado el poder en el Atlántico, quienes saben que ya no tienen el apoyo de atlanticenses y barranquilleros. Por favor no la victimicen".