Gobierno entregaría subsidio de 1'000.000 de pesos a jóvenes: ¿Cuáles son los requisitos?

El Gobierno Nacional trabaja cada día por mejorar la situación de inseguridad, pobreza y acceso a la educación en el país, para lo cual ha creado diferentes programas de auxilios económicos que benefician a varias comunidades. La población joven juega un gran papel en la sociedad colombiana, ya que su progreso representa un gran desarrollo colectivo en muchos ámbitos.

Es por esta razón que el proyecto "Jóvenes en Paz" está cerca de ser aprobado, cuyo objetivo es brindar un subsidio económico de 1'000.000 de pesos a jóvenes en condición vulnerable. El presidente Gustavo Petro había destacado previamente la importancia de esta iniciativa para prevenir la participación de los jóvenes en actividades delictivas.

El Ministerio de la Igualdad será responsable de administrar este beneficio, el cual se espera que alcance a beneficiar a más de 100 mil jóvenes en todo el territorio nacional, incluyendo a menores de edad. De acuerdo con lo estipulado por esta iniciativa, la prioridad será otorgar el subsidio a personas con edades comprendidas entre los 14 y 28 años, quienes se encuentren en situación de pobreza y riesgo de involucrarse en grupos criminales.

Si bien el decreto se basa en datos proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística que indican que el 24,4% de la población del país corresponde a jóvenes, no se justificará que los menores de 14 años reciban este subsidio mensual, según lo reportado por RCN Radio.

Requisitos para aplicar

No obstante, existen requisitos necesarios para que los jóvenes sean elegibles para recibir el dinero. Uno de ellos, y quizás el más importante, es no tener órdenes de captura en su contra. Además, no deben estar participando en otros programas de ayuda gubernamentales, como el programa 'Jóvenes en Acción', el cual también provee apoyo económico a esta población.

Adicionalmente, los jóvenes beneficiarios de este incentivo económico deberán cumplir con el compromiso de estudiar y participar en actividades comunitarias conjuntas, las cuales tendrán una duración de 6 a 18 meses. Se destaca que este decreto llevará la firma de los doce ministros y el Departamento de Planeación Nacional.

