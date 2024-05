Los reparos de los pacientes con la nueva reforma a la salud que sería radicada esta semana

Este viernes 17 de mayo el gobierno del presidente Gustavo Petro radicará con mensaje de urgencia el nuevo texto de la reforma a la salud que consta de 47 artículos.

Los principales temas a tratar con este nuevo articulado son el aseguramiento social en salud, un modelo de salud preventivo, la conformación de un Consejo Nacional de Salud y la transformación de las EPS como gestoras de salud. Algunos sectores del gremio ya han empezado a pronunciarse porque ven con preocupación que, a su concepto, haya pocas modificaciones respecto al texto original.

Las preocupaciones de las asociaciones de pacientes sobre el nuevo texto de la reforma a la salud

“Se está pidiendo participación para que nos expliquen quién va a asumir el riesgo, porque el problema es ¿vamos a entutelar al Superintendente, vamos a entutelar al Ministro o a quién vamos a entutelar cuando no haya la atención?”, dijo José Villamil, veedor de Salud Nacional.

Por su parte, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, dice que esta nueva reforma no ha sido consensuada entre las partes, no ha mostrado su viabilidad financiera y no resuelve los problemas del sistema.

“Desafortunadamente el proyecto que va a radicar el señor Presidente carece de tres cosas fundamentales: No fue consensuada y por el contrario se negoció con siete EPS que tienen los peores indicadores de salud; segundo no cuenta con un aval fiscal; y tercero, que es lo más grave, no resuelve los problemas estructurales que tiene hoy el sistema de salud”, asegura Silva.

Esta versión es contraria a lo que dice el representante Alfredo Mondragón, del Polo Democrático, que asegura que la reforma a la salud ha logrado consensos importantes, incluso con contradictores al gobierno.

“La nueva propuesta de reforma a la salud contiene consensos muy importantes que habíamos llegado en el anterior proyecto, pero suma consensos qe de actores que han sido contradictores férreos de la propuesta pero que hoy se suman o reconocen la importancia de avanzar hacia la administración pública de los recursos públicos, de darle facultades a la Superintendencia para que pueda intervenir de manera pronta en la defensa de los recursos pero también del paciente”, dice el representante.

¿Cómo está el panorama en el Congreso para radicar el nuevo proyecto de la reforma a la salud?

El nuevo texto de proyecto de reforma a la salud sería radicado este viernes 17 de mayo ante la Cámara de Representantes en medio de un ambiente poco amigable para el Gobierno por parte de los partidos de oposición. Sus críticos desde ya anuncian que el nuevo texto no corrige los problemas del anterior proyecto que fue hundido en el Senado.

Además, hay cuatro puntos a tener en cuenta y que podrían condicionar el avance del nuevo intento del gobierno a reformar la salud:

Primero, hay un consenso parcial; segundo, tiene mensaje de urgencia, por lo que algunos dicen que se discutirá en menos tiempo; tercero, cuenta con poco tiempo para su debate porque restan aproximadamente 15 días de sesiones para que termine esta legislatura; y cuarta, este proyecto aparece en medio del fuerte escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Senadores expresan preocupación por nuevo texto de la reforma a la salud

En una carta firmada por ocho senadores, los congresistas expresaron su preocupación sobre el nuevo texto de reforma a la salud pues aseguraron que sigue teniendo errores conceptuales, es un resumen de la reforma inicial y no tiene estudios técnicos adecuados.

Sin embargo, tras una reunión con el ministerio del interior Luis Fernando Velasco, Miguel Ángel Pinto, uno de los firmantes, afirmó que veían la posibilidad de conciliar con el Gobierno.

"Miraremos a ver si ellos quieren dar el espacio para que podamos trabajar tal vez una o dos semanas buscando el proceso de concertación. Si son viables, creo que será procedente el mensaje de urgencia, si no es viable igual abriremos el debate porque una cosa es cómo llegan los proyectos y otra como salen del Congreso”, aseguró Pinto en su momento.