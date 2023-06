Fenalco: “Todos los sectores deben ser tenidos en cuenta para la reforma laboral”

Una de las principales noticias políticas de Colombia es la caída de la reforma laboral en el Congreso de la República, que no pudo salir de la Comisión Séptima de la Cámara. Ante esta situación fue invitado a Noticias RCN, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco para abordar este tema.

NoticiasRCN: ¿Desde el gremio cómo perciben este movimiento legislativo?

Jaime Cabal: Desde Fenalco, alertamos desde muy temprano los riesgos que tenía este trámite del proyecto de la reforma laboral del Gobierno porque no iba direccionado a generar empleo. Por el contrario, los efectos de esta reforma y las consecuencias eran la destrucción de muchos empleos en Colombia.

Nosotros habíamos hecho un cálculo entre 400.000 y 600.000 empleos. De la misma manera, el Banco de la República lo corroboró y en sus estimados eran cerca de 450.000. La verdad creemos que el hecho de que no hubiera pasado y prosperado este proyecto de la reforma laboral en la Comisión Séptima es una buena noticia para Colombia porque esta era una reforma que no le convenía al país y que, por el contrario, perjudicaba no solamente a las empresas, sino también a los trabajadores. Además, les cerraba las puertas a los desempleados y a los informales.

Noticias RCN: Probablemente el Gobierno vuelva a presentar este proyecto después del 20 de julio. ¿Qué mejoras cree que se le puedan hacer?

Jaime Cabal: Lo que nosotros hemos insistido desde el comienzo, es que se debe trabajar en un nuevo proyecto que de verdad sea concertado, que consulte a todas las fuerzas vivas del país y que no sea un proyecto solamente direccionado por el Gobierno y el movimiento sindical, sino que tenga en cuenta a los empresarios, a la academia, a instituciones importantes como los centros de investigación, como el Banco de la República y Fedesarrollo.

Queremos que sea una reforma que de verdad apunte a solucionar los más graves problemas que tiene el país en el mercado laboral, que es el de la informalidad y los desempleados, que son 16 millones de colombianos que no eran tenidos en cuenta en esta reforma laboral.

Entonces no se trata de mejorar lo que hay, sino construir y empezar de cero con una nueva reforma que de verdad se ha concertada porque esta reforma no fue concertada. Lamentablemente, del afán, no queda sino el cansancio. Nosotros le insistimos muchísimo a la ministra hacia el mes de febrero que no se precipitara a presentar esta reforma en marzo, porque no estaba totalmente discutida ni estaba concertada y obviamente ahí están las consecuencias.

Estamos abiertos a trabajar en la construcción de un nuevo proyecto que de verdad sea concertado y que todos los sectores del país sean tenidos en cuenta y no solamente los sectores que el Gobierno representa.

