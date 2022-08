¿Cómo será la relación de Gustavo Petro y la Primera Línea?

Este domingo 7 de agosto, el presidente electo Gustavo Petro tuvo su respectiva posesión como máximo mandatario de la República de Colombia, causando alegría y fiesta en sus seguidores, quienes le demostraron el cariño y la admiración al nuevo presidente de territorio cafetero, quien tendrá varios temas para solucionar, durante su mandato.

Uno de los temas que preocupa al nuevo mandatario, es la relación que va a tener con la Primera Línea en Colombia, pues durante los últimos días, varios miembros de este grupo han amenazado al mandatario con protestas si no cumple lo dicho en su campaña electoral, poniendo en tensión la calma de los demás ciudadanos.

En primera instancia, el pasado 20 de julio, un grupo de ciudadanos que pertenecen a la auto dominada primera línea lanzó la primera amenaza al mandatario colombiano, pues por medio de una transmisión en Facebook, dieron a conocer que, si Gustavo Petro no cumple con las propuestas realizadas en su campaña, será criticado y saldrán a protestar, como el hecho con gobiernos anteriores.

“Nos vamos quedando sin batería, tratamos de mostrar lo que se puede. Si en algún momento toca cortar, cortamos. (…) De nuevo, hacer la invitación: Petro no va a salvar al país, este nuevo Congreso no va a salvar al país. Aquí hay corrupción hace muchos años. Si Petro la embarra, vamos a estar criticando, vamos a estar protestando. Necesitamos una reforma para todos estos militares, necesitamos que no maten al pueblo. Esto es lo que por encimita pedimos”, agregó los grupos de jóvenes.

Ahora, el pasado viernes 5 de agosto, ‘Amok’ sobrenombre de uno de los integrantes de la Primera Línea, habló con mañanas Blu, sobre como será la relación con el nuevo mandatario, asegurando que no va a cambiar el país y que siempre será el centro de miradas para estos ciudadanos.

“Bloquear vías no me parece violencia. En este gobierno se supone que habrá una forma de más fácil interlocución. Si nos ningunean, volveremos a movilizarnos. Si no quedan libres (los manifestantes), si no se reforma la policía, si no se desmonta el Esmad, todas las reivindicaciones caben en nuestra forma de movilizarnos y protestar. Vamos a hacer todo el tipo de protesta para que nos escuchen”, finalizó

¿Cómo será la relación de la Primera Línea con Petro?

Por lo dicho anteriormente, se espera que la relación entre ambas partes sea bastante tensa, a pesar de que el grupo de jóvenes pedían un cambio y apostaron por Gustavo Petro para el cambio en Colombia, teniendo en cuenta que será el primer gobierno de izquierda en territorio cafetero.