Reportaron más de 170 estudiantes intoxicados en colegios distritales de Barranquilla

Siete colegios distritales de Barranquilla encendieron las alarmas por casos de intoxicación entre sus estudiantes.

¿Cómo sucedió el hecho de la intoxicación de los estudiantes?

El hecho encendió las alarmas entre las autoridades educativas y de salud, quienes confirmaron que más de 170 estudiantes de siete colegios distritales presentaron síntomas de afectación gastrointestinal.

“Hoy en la mañana desde la Secretaría de Educación recibimos llamadas donde siete colegios del Distrito de Barranquilla nos llamaron, sus rectores, a comentar que habían estudiantes con síntomas de afectación gastrointestinal. Inmediatamente, procedimos a alertar y poner en activación la ruta de la ETA, que es la ruta de afectaciones por temas de alimentos”, comentó Paola Amar, de la Secretaría Distrital de Educación.

Entre los colegios afectados, se encuentran el IED José María Velaz, IED Olga Emiliani, IED David Sánchez, IED Corazón del Santuario, IED Nuestra Señora del Rosario, IED Luis Carlos Galán Sarmiento, IED Cañahuate y IED María Inmaculada.

Esto dicen las autoridades ante las afectaciones de salud

Frente a esta situación, las autoridades distritales confirmaron el despliegue de once equipos de respuesta que realizarán visitas de campo a los planteles educativos involucrados. En estos lugares se llevarán a cabo tomas de muestras e inspecciones sanitarias con el propósito de determinar las causas de las intoxicaciones reportadas.

Asimismo, los padres de familia piden una mayor vigilancia sobre la calidad de los alimentos suministrados a los estudiantes, quienes hacen parte del programa alimentación escolar.

Mientras, las autoridades distritales informaron que, hasta el momento, ninguno de los estudiantes afectados ha requerido atención médica especializada.