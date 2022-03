Corte Constitucional desmintió trino de Roy Barreras contra la magistrada Paola Meneses

Cuando se tejen dudas sobre la transparencia del proceso electoral del pasado domingo 13 de marzo, al senador Roy Barreras se le ocurrió trinar sobre una supuesta reunión de la magistrada de la Corte Constitucional, Paola Meneses en la Casa de Nariño, lo que podría generar una serie de conjeturas en plena controversia.

“¿Qué hace la magistrada de la Corte Constitucional Paola Meneses junto con Rodrigo Escobal Gil en la Casa de Nariño a esta hora un sábado de puente?... ¿La presión de Uribe es tanta?... ¿De qué hablan?

Esta información que se difundió a través de la cuenta de Twitter Roy Barreras fue desmentida por la Corte Constitucional que, llamó la atención del senador y le pidió respeto para los magistrados y magistradas del alto tribunal, pues tal situación podría generar escándalos por información falsa.

Asimismo, la Corte Constitucional desmintió, públicamente y a través de su cuenta de Twitter oficial la información equivocada del senador Roy Barreras:

“La Corte desmiente públicamente la afirmación del ciudadano Roy Barreras en su red social. La Magistrada Paola Andrea Meneses se encuentra en su hogar junto a su familia, razón por la cual pide respeto a la vida privada de sus magistrados y magistradas en esta época electoral”.

La Corte desmiente públicamente la afirmación del ciudadano @RoyBarreras en su red social. La Magistrada Paola Andrea Meneses se encuentra en su hogar junto a su familia, razón por la cual pide respeto a la vida privada de sus magistrados y magistradas en esta época electoral. — Corte Constitucional (@CConstitucional) March 19, 2022

Por su parte el senador Roy Barreras no tuvo más remedio que borrar el trino y pronunciarse frente a la respuesta del alto tribunal:

“Retrino con respeto la voz institucional de la Corte Constitucional Fuente interna de Palacio me informó de esa supuesta visita. Procedo a eliminar ese trino. Me alegra que no se hayan considerado delirantes escenarios de conmoción interior para desconocer resultados electorales”.

Retrino con respeto la voz institucional de la @CConstitucional Fuente interna de Palacio me informó de esa supuesta visita. Procedo a eliminar ese trino. Me alegra que no se hayan considerado delirantes escenarios de conmoción interior para desconocer resultados electorales. https://t.co/Gbjknmy7gF — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 19, 2022

