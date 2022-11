Roy Barreras dice que Germán Vargas Lleras sería un gran alcalde para Bogotá

El presidente del Senado de la República, Roy Barreras, este 20 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, reveló quién es su candidato para la Alcaldía de Bogotá.

Para Barreras, el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, podría ser un gran mandatario para la capital.

En su red social, el presidente del Senado compartió la columna que Vargas Lleras redactó para el diario El Tiempo, sobre los presos en Bogotá, acompañada de un mensaje en el que argumenta por qué la labor del exvicepresidente sería impecable. Según Barreras, para Vargas Lleras priman siempre “la objetividad y el equilibrio en los juicios”.

Sin embargo, su propuesta no fue tan bien recibida por la concejal de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto, quien respondió al trino de Roy asegurando que “nadie lo va a fusilar, no le podemos exigir tanta coherencia cuando ha estado tanto tiempo del lado de la clase política tradicional, Vargas Lleras sería lo mismo o peor que tener a Peñalosa en Bogotá de nuevo, una idea de cambio no se puede asumir con tanta ligereza”.

Que no me fusilen mis compañeros en el Pacto… pero ⁦@German_Vargas⁩ podría ser un gran Alcalde para Bogotá. La objetividad y el equilibrio en los juicios debe primar sobre las antipatías. (Habría que ver si alguien le inyecta sensibilidad social y una pizca de humanidad) pic.twitter.com/Erj49yoZ7i — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 20, 2022

La columna de Germán Vargas Lleras

En su escrito, Vargas Lleras habló sobre el tráfico de Bogotá y aseguró que los ciudadanos “vivimos un infierno al intentar salir o entrar a la ciudad. No importa la ruta que se escoja, los trancones están consiguiendo que las personas se lo piensen muy bien antes de decidirse a tomar carretera. El solo recorrido hasta salir de Bogotá demanda un tiempo mayor que el desplazamiento al lugar de destino”.

Adicionalmente, reveló lo que se demora en llegar hasta el municipio de Madrid. “Hasta hace poco, llegar al municipio de Madrid tardaba 60 minutos. Hoy es muy difícil hacerlo en menos de dos horas, y la última vez que intenté regresar por esta vía me tomó cerca de 4 horas. La situación no es muy diferente a lo que ocurre en la Autonorte, la calle 80, la 13 o las salidas a Girardot por Soacha, o a Villavicencio. Recientemente, se presentó un monumental trancón en la entrada por el municipio de La Calera. Menciono este caso porque no se trató solamente del pésimo estado de la vía, sino de la ausencia y luego inacción total de la autoridad para impedir que un grupo de motociclistas atropellaran los derechos de todos. En transitar estos 14 kilómetros tardé cinco horas", agregó el exvicepresidente.

