Sin razón se esfumaron los programas de atención y alimentación de los abuelos en Medellín

Una investigación de Noticias RCN revelaría irregularidades en la forma en la que se estarían manejando los recursos destinados a los programas de atención para los adultos mayores de Medellín.

“Hace más de un año y medio, o casi dos años, se perdió todo, tanto el subsidio económico como los mercados que venían recibiendo”, señaló una persona de la comunidad.

Ante este abrupto cese de los beneficios que recibían los abuelos en condición de vulnerabilidad de la capital de Antioquia, Noticias RCN se dio a la tarea de tocar las puertas de quienes estarían vinculados al manejo de estos programas de atención.

Lo que dice ‘Medellín Cómo Vamos’

Luis Fernando Agudelo, director de ‘Medellín Cómo Vamos’, indicó: “Lo que estamos viendo es que se presentan las mismas cifras de cobertura y también unas cifras parecidas en términos de ejecuciones presupuestales cercanas a los 44 mil millones de pesos, pero por otro lado lo que recibimos la insatisfacción de parte de los beneficiarios porque claramente no están recibiendo las mismas prestaciones que recibían en el 2019”.

Secretaría de Inclusión Social de Medellín

‘Olga’, hasta hace unas semanas, trabajó en la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, y manifestó que su presencia se volvió incómoda cuando comenzó a reportar irregularidades en los procesos de contratación.

Pilar Rodríguez también trabajó en la misma Secretaría y hoy asegura estar fuera de Medellín por seguridad: “Yo no tengo más de dónde rebajar, entonces Juan David Basto que es el director de unidad de seguridad alimentaria le propone, le dice venga, cuánto tiene el precio de su alimentación, que 12 mil pesos, él le dice venga y yo se la pongo a precio de PAE, a seis mil pesos”, contó la exfuncionaria de la Secretaría de Inclusión.

Asimismo, la veeduría ‘Todos por Medellín’ también está investigando. “Sí hemos recibido denuncias de irregularidades en relación con la alimentación que están recibiendo los adultos mayores”, señaló Piedad Restrepo.

Lo que está pasando en Medellín

“Este año vino una cucha a reclamar un mercado y yo pensé que venía el carro, y llegó el carro y le repartió el mercadito a ella sola y ahí ya no más, por aquí no ha venido nadie más”, indicó una persona de los puntos de atención que prefirió no ser identificada.

Desde la Secretaría de Inclusión Social vienen denunciando la contratación de personas sin la experiencia necesaria para manejar los temas de atención y protección de las personas en situación de vulnerabilidad, así mismo avanzan otra investigaciones relacionadas con la Secretaría en la que se habla de los Jardines Buen Comienzo y los programas de atención infantil, mientras tanto los adultos mayores se siguen preguntando dónde está su comida.

