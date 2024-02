¿Se prohibirá el parrillero en Bogotá? Alcalde Galán responde

Han sido varios los episodios de violencia y atracos que han sacudido a Bogotá en las últimas semanas. Es por ello que la alcaldía de Bogotá, a cabeza de Carlos Fernando Galán, contempla varias medidas para combatir la inseguridad en la ciudad. Una de ellas es la siempre polémica prohibición del parrillero.

Fue este tema precisamente el que Carlos Fernando Galán discutió durante la emisión del mediodía de Noticias RCN, “eso se ha intentado, se ha hecho muchas veces. Tiene dificultades en el impacto porque las mediciones han apuntado que la verificación del cumplimiento es muy difícil”, afirmó el mandatario.

Y es que no es raro que resuene la posibilidad de establecer la medida que restringe las motos, de hecho, en 2023 la medida fue implementada por la administración de Claudia López durante una temporada con el propósito de reducir el hurto.

Esto respondió Galán

Si bien el alcalde de Bogotá dijo no haber contemplado la medida, no descarta su implementación de manera zonal, “Yo en este momento no contemplo una restricción al parrillero en moto. Vamos a analizar y estudiar si en algunas zonas muy específicas valdría la pena contemplarlo. Pero esa decisión aún no está tomada”, afirmó el mandatario.

¿Prohibir parrillero en moto en Bogotá? El alcalde @CarlosFGalan dijo en #ALoQueVinimos con @JohaAmaya que no se contempla una restricción, pero se estudiará su implementación en zonas específicas de la ciudad ⬇ pic.twitter.com/Al5B8zkmB0 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 22, 2024

¿Cómo fue la medida en 2023?

La administración de Claudia López había decretado en 2022 la restricción del parrillero hombre entre los jueves y sábados de cada semana desde las 7:00 p. m. hasta la 4:00 a. m. y aunque la medida iba desde el 21 de abril hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, las autoridades del momento alargaron la vigencia del decreto hasta el 1 de julio de 2023.

En ese momento, la alcaldía de Claudia López había tomado esa decisión tras el aumento de robos y atracos en Bogotá. Varios motociclistas se manifestaron en contra de esa medida a la que consideraban estigmatizante para el gremio motero pues, afirmaban, muchos de ellos usaban el motorizado por razones laborales.