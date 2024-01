Director de la UNP hace señalamientos de narcotráfico a exconcejal Luis Naranjo

Con fotos y documentos en mano, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) aseguró Noticias RCN que, según el testimonio de Manuel Castañeda capturado por transportar cocaína en una camioneta de la entidad, los dos vehículos que tenía asignados el exconcejal Luis Naranjo eran utilizados con frecuencia para transportar narcóticos.

“Los prestaba en ocasiones para transportar narcóticos y para escoltar a vehículos que también llevaban narcóticos. Igualmente, que los utilizaban en Bogotá para llevar armas que tramitaban a través de Indumil y las llevaban para la región donde ellos suelen movilizarse”, afirmó Rodríguez.

El exconcejal Naranjo le dijo a este medio que no tiene vínculos con el narcotráfico. “A mí que me saquen de eso. Si lo que quieren es meterme en una red aparentemente en narcotraficantes pues quiero decirle que el único narcotraficante pobre que hay en Colombia se llama Luis Evelio Ascanio Naranjo. A mí me pueden esculcar y tengo la tranquilidad y la certeza de que nada van a encontrar”.

Naranjo aceptó que hay fotos con Manuel Castañeda, pero rechazó las afirmaciones del director de la UNP. “Se lo presté a este señor Castañeda, si no estoy mal, creo que en ese vehículo una vez lo vincularon con un tema de un cargamento, pero ese vehículo creo que no llevaba nada”.

Y con un documento el exfuncionario afirmó que no hay relación en las fechas de la asignación de la camioneta con el proceso al que se le vincula de narcotráfico.

El exconcejal Luis Naranjo denuncia que fue interceptado por hombres armados cuando viajaba con su hermana y su sobrina, de ocho años, en un carro blindado de la UNP. Asegura que en un descuido de los delincuentes logró huir en otro vehículo que pasaba por el lugar.

Naranjo en su último día como concejal de Saravena, el pasado 31 de diciembre, se trasladaba a Tame junto a su hermana y su sobrina cuando fue abordado por un grupo de hombres armados que llevaban brazaletes del ELN.

“Giro el vehículo y una vez estos hombres empiezan a disparar con fusiles, yo aceleré el vehículo”, relató el exconcejal.

Fueron más de ocho kilómetros en los que Naranjo hizo maniobras para tratar de evitarlos y proteger la integridad de su familia. Sin embargo, luego de los múltiples impactos de bala fue imposible y perdió el control del vehículo.

“Me bajan, me empiezan a patadas a golpear. En una de esas uno de los sujetos intenta hacer un disparo, pero creo que ya no tenía munición en el proveedor, lo cambia y en ese momento que quiere volver a intentarlo, es donde la niña y mi hermana se botan desesperadas”.

Dijo que, tirado en el suelo y con pocas esperanzas, empezó a rogar por su vida e incluso mintió sobre su identidad. “Me `piden que me identifique y yo digo que soy un ingeniero que trabaja en Bogotá, que voy hacia la ciudad de Saravena en familia, que por favor no me hagan daño. Que el carro no es mío, que esa pistola tampoco es mía”.

Un conductor que transitaba por esa vía paró para ayudar a su hermana y sobrina, y decidió no arrancar. En un momento de descuido de los guerrilleros, el exfuncionario logró llegar hasta el vehículo y huir.

“Se entretienen ahí. En ese momento yo vi la oportunidad que me podía subir al vehículo también. Tomó la decisión, me subo al vehículo y le digo a la persona que estaba conduciendo: por favor arranque que me quieren matar”.

Naranjo reconoce que fue imprudente al salir sin su esquema de seguridad ese día, aún más, con anteriores amenazas por cuenta del ELN.