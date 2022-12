Devastadoras cifras: siete de cada 10 muertes en las vías involucran a motociclistas

Son cifras devastadoras las que se han registrado en accidentes de tránsito con fatalidad entre enero y octubre de 2022. La imprudencia en las vías del país ha cobrado la vida de 6.748 personas en los primeros 10 meses del año, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Tanto el gremio de motociclistas como el de movilidad coinciden en que el exceso de velocidad y la imprudencia de todos los actores viales son las principales causas de estas escandalosas cifras en rojo.

En las últimas semanas varios accidentes de tránsito en los que se han visto involucradas motocicletas se viralizaron en redes sociales. Sin embargo, el más reciente hecho fue protagonizado por un conductor que se desplazaba en una moto de alto cilindraje y que en medio de una imprudencia, tratando de pasar un vehículo de carga por la berma derecha, impactó contra un ciclista que iba en el carril correcto.

El exceso de velocidad en el que se movilizaba la motocicleta ocasionó la aparatosa caída del hombre de la bicicleta y un par de segundos después chocó contra uno de los motorizados del grupo que lo acompañaba en la vía.

Aunque para Miguel Forero, presidente de S.O.S Motocultura, al menos el 80% de los accidentes de los motociclistas son causados por el mal estado de la malla vial, sobre todo en época de lluvias, donde las vías se han más riesgosas para conducir una motocicleta.

“El estado de la malla vial nos quita a miles de compañeros al año y esto se debe a que las entidades no le han puesto atención a esto, porque un vehículo tiene un chasis, pero una motocicleta no, el chasis somos nosotros mismos”.

Sin embargo, coincide con el profesor de transporte de la Universidad Javeriana, Darío Hidalgo, en que el exceso de velocidad es el detonante del aumento de los índices de fatalidad en las vías de Colombia, particularmente en la ciudad de Bogotá.

Lo que más influye en los accidentes es ir a exceso de velocidad. Si vas a una buena velocidad tienes cómo reaccionar, aseguró Forero.

¿Cuáles son los accidentes fatales más frecuentes de los motociclistas?

Para el representante del gremio de moteros una de las principales causas de siniestralidad tiene que ver cuando el conductor pierde el control de la motocicleta a una velocidad inadecuada, y al momento de la caída se aferra al volante del vehículo, lo que produce mayor gravedad.

Esta situación se presenta al querer pasarse por todos lados y al adelantar camiones que en algunos casos terminan enganchados al espejo y finalmente sobre el pavimento. Lo mismo ocurre con el efecto venturi que es cuando los tractocamiones absorben a los conductores, “esta es una de las causas de más fallecimientos de los motociclistas”.

Por otro lado, para Hidalgo, experto en movilidad sostenible, los siniestros más frecuentes en motociclistas se registran por caídas y contra objetos fijos. “Al menos 7 de cada 10 fatalidades en Colombia tienen que ver con las motocicletas. Además de peatones y ciclistas que son atropellados por motos”.

Casi un 30% de los motociclistas exceden los límites de velocidad y realizan maniobras de adelantamiento indebido, además de irrespetar señales de tránsito como el pare o el semáforo en rojo.

Las exorbitantes cifras de fatalidad en las que se ven implicados los motociclistas han marcado la vida de personas como Miguel Forero, quien después de perder trágicamente a dos de sus mejores amigos en accidentes de tránsito el mismo día, pero en diferentes hechos, lo llevó a buscar la manera de reinventarse y tratar de reducir los índices de siniestralidad con un trabajo de culturización completamente voluntario.

Desde hace seis años, inició un proyecto de vida al que llamó S.O.S Motocultura, una fundación que protege los derechos de los motociclistas y que busca crear conciencia vial en los conductores de este peligroso vehículo.

Pese a que el fundador de este club de moteros cuida los intereses de sus compañeros, también conoce cuáles son las principales falencias de los motociclistas en ciudades tan convulsionadas como Bogotá, en la que el exceso de velocidad ha acabado con la vida de miles de personas en lo que va corrido de 2022.

¿La reducción del Soat potenciará la fatalidad en las vías?

Para el profesor Hidalgo la reducción de los costos para usar la motocicleta puede tener como consecuencia el aumento de la circulación de este tipo de vehículo, lo que aumentaría la siniestralidad. “Esta medida de reducción del valor del Soat mitiga el incremento de costos, pero habrá más muertes y heridos”.

Mientras que para Forero “reducir el Soat al 50% es una gran bendición para los motociclistas, porque la moto se volvió el vehículo del pueblo, tenemos un Soat muy costoso”.

En cuanto a los sobrecostos y estafas que han ido denunciando las empresas de seguridad y movilidad, indicó “los que están quebrando a las compañías no son los motociclistas, son las IPS. Si un motociclista se accidenta en el norte lo trasladan hacia el sur a una clínica que solo atiende accidentes de tránsito y que te sacan el Soat en menos de tres días, por ese lado está el desfalco a los Soat”.

Para el gremio de motociclistas es una medida importante ya que el 80% de las motos en Colombia son trabajadoras y tan solo el 20% de uso recreativo. “Es un gran alivio para los estratos 1,2 y 3 que son los que más usan motocicletas”.

¿Quiénes son más imprudentes: ciclistas o moteros?

De acuerdo con Forero, ambos sectores cometen muchas imprudencias en la vía, pero que tienen una marcada diferencia y es que los motociclistas tienen a una autoridad que los controla, pero a los ciclistas no. Sin embargo, Hidalgo asegura que no hay una medida que determine quién es más imprudente, pero los números confirman que el exceso de velocidad que puede adquirir una moto, no se compara con el de un ciclista.

Para lograr reducir los índices de mortalidad en las vías por este tipo de accidentes de tránsito es importante que los conductores tomen conciencia de que tanto su vida como la de los demás corren peligro por conducir a velocidades inadecuadas y haciendo maniobras no permitidas en la vía. Además del uso de los elementos de protección que es lo que los puede alejar de la muerte.