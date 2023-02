Continúa el drama: joven que fue herido por una moto acuática en Cartagena sigue en coma

En una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), continúa internado un joven turista de 23 años que viajó a Cartagena desde Medellín en compañía de amigos del trabajo y que mientras se estaba en el mar, fue golpeado en la cabeza por una moto acuática.

El joven se encontraba por primera vez en la 'heroica'. Ya completa tres días en UCI bajo pronóstico reservado y en coma inducido. Según el reporte de las autoridades, la persona que iba conduciendo la moto acuática es un turista que al parecer se encontraba en estado de embriaguez.

El delicado estado de salud del afectado se vio perjudicado por la no presencia de salvavidas o autoridades en la playa. De acuerdo a los familiares y a testigos del accidente, no había ni siquiera una camilla en la playa para trasladarlos.

Le puede interesar: Joven de 17 años fingió secuestro para fugarse con su amante

"No encontramos ni una camilla para sacarlos a ellos. Los tuvimos que sacar cargados en unas condiciones que terminaron de complicar al paciente. No habían salvavidas, entonces no entendemos cuál es el control que tiene la playa ", declaró Julio Ariza, turista.

¿Qué control hay con las motos acuáticas en Cartagena?

En diálogo con Noticias RCN, Javier Gómez, capitán del puerto de Cartagena, reveló el proceder de las autoridades en este caso: "en primera medida, la moto marina fue inmovilizada inmediatamente y fue trasladada a la estación de guardacostas de la Armada Nacional. Allí permanecerá y está a la orden del fiscal que lleva el caso. Por parte de la autoridad marítima colombiana adelantamos la investigación sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los hechos".

"Eso tiene dos componentes. Uno es por siniestro marítimo, que declara, la responsabilidad en la ocurrencia de los hechos y por la violación en normas de marina mercante, en donde vemos los temas documentales de la embarcación y las condiciones en las que se iba conduciendo. Allí involucramos al propietario y a todos los que hacen parte de la cadena para verificar los hechos sucedidos de forma integral", añadió.

Por último, el capitán Gómez habló de las restricciones y especificaciones de tránsito que tienen estas motos acuáticas sobre las playas turísticas de Cartagena y del control que las autoridades realizan para que las normas san cumplidas y no ocurran situaciones como esta.

"Lo primero es que este tipo de accidentes no deberían ocurrir. En efecto, todo esto será material de la investigación correspondiente para que no vuelvan a ocurrir accidentes de este tipo. Hay unas áreas que están establecidas por donde pueden salir las diferentes actividades de deporte náutico que no ponga en riesgo la vida. Vamos a revisar cómo se dio este caso y tomas acciones. Ya hemos establecido contacto con el distrito y con las autoridades para hacer un esfuerzo en esta situación", concluyó.