Sobreviviente a explosión en Socha narró los angustiosos momentos que vivió al interior de la polvorería

Este 22 de mayo a las 4 p. m. se reportó una fuerte explosión en la polvorería El Vaquero, ubicada en el barrio Ducales, Soacha. En la tragedia, 34 personas resultaron heridas, una más falleció y al menos 500 viviendas ubicadas en los alrededores de la fábrica tuvieron afectaciones.

De los pacientes que fueron remitidos al hospital Simón Bolívar, tres se encuentran en estado crítico; uno de ellos presenta quemaduras en el 80% de su cuerpo, uno más en el 40 y el restante tiene sus extremidades superiores comprometidas.

“(Los pacientes) Están en condición crítica y con un pronóstico reservado. En este momento todo el equipo médico está haciendo todo lo que se les debe realizar para, posteriormente, esperamos, poder remitirlos a cirugía”, reportó Patricia Gutiérrez, líder de la unidad de quemados del Simón Bolívar.

Según informes del alcalde del municipio, Julián Sánchez Perico, al menos 4 personas de 34 ciudadanos afectados por la explosión permanecen en centros hospitalarios; los demás, fueron dados de alta en la noche.

Una de las personas que resultó heridas dentro de la explosión en la fábrica de El Vaquero es Tatiana Martínez; ella narró en Noticias RCN los angustiosos momentos que vivió cuando un vidrió cayó sobre una de sus piernas durante el incidente en la polvorería.

Martínez permanece en cuidados intensivos y en las próximas horas será remitida a cirugía por las heridas ocasionadas por un cristal en una de sus piernas.

“Es muy duro, es una experiencia muy fuerte la verdad”, manifestó la víctima. “Me cayeron bastantes vidrios y en este caso me afectaron la pierna”.

Una muchacha me colaboró y me amarró porque ya llevaba bastante tiempo sangrando y una persona de seguridad me trajo en la moto