¡Confirmado! No habrá paro de taxistas este miércoles 22 de noviembre

Luego de que se creara confusión de si iba a haber o no paro de taxistas el miércoles 22 de noviembre, sobre las 7:00 p.m. se confirmó que las movilizaciones quedaron suspendidas.

En la tarde del martes y pese a que el Comité del Paro a través de un comunicado indicó que desistía de la manifestación programada debido a “falta de garantías constitucionales”, Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, mantenía la convocatoria activa para salir a las calles.

"Quiero salir a desmentir públicamente que el paro de taxistas no se ha levantado. Si el Comité de Paro se reunió por aparte para hacer algo, la verdad a mí no me han comunicado", señaló.

Horas después y tras sostener una reunión en el Ministerio de Transporte, Ospina junto a Herminson Bermúdez, presidente del Sindicato Nacional de Taxistas, informaron a través de un video la suspensión del paro. Sin embargo, señaló que continuarán en asamblea permanente. “Nuestra organización, la Asociación de propietarios y conductores de taxi y Sinaltaxi le decimos a todos nuestros compañeros de la ciudad de Bogotá y del país que el paro de taxistas se suspende”, dijo Hugo Ospina.

El paro estaba convocado para exigir a la Policía y guardas de tránsito combatir el transporte ilegal, rechazando las sanciones por fotomultas que “no respetan el debido proceso” ni el fallo de la Corte Constitucional. Además, objetaban la imposición de comparendos por la firma y sello en la tarjeta de control que deben portar los conductores y que permite hacer el seguimiento y control de la operación del vehículo, información de las tarifas e identificación de los taxistas. Solicitan claridad en la circular 20231010000687 del 20 de noviembre porque “no se encuentra en concordancia jurídica con el fallo del órgano del cierre constitucional”.

Asimismo, la manifestación estaba en contra del aumento de $600 del galón de gasolina que se hizo efectivo a partir del 4 de noviembre y el incumplimiento con la compensación por el precio de los combustibles.

¿Por qué se suspendió el paro de taxistas del miércoles 22 de noviembre?

Para Ospina y Bermúdez, la decisión se tomó porque el Ministerio de Transporte se comprometió a verificar de manera urgente sus peticiones sobre la suspensión de fotomultas y los comparendos por el sello y firma en el tarjetón, que aseguran no están estipulados en la ley.

“A los compañeros taxistas del país que era un flagelo el tema del sello y la firma de tarjetón. Ya la circular hace las aclaraciones correspondientes que eso no da inmunización mucho menos multa. Son unos problemas que había a nivel nacional y entonces ese flagelo se va a acabar”, indicó Bermúdez.

Mientras que el Comité del Paro argumentó la decisión afirmando que no había garantías y solicitó una reunión con las secretarías de Movilidad y Seguridad para tener una salida negociada.

“Ratificamos que el gremio de taxistas iba a hacer uso de su libre derecho a la protesta plasmado como garantía constitucional, se pronosticaba una jornada de protesta, organizada de forma pacífica y sin perjudicar a la ciudadanía con ningún bloqueo”.