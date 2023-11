Taliana Vargas habla de su nuevo rol como primera dama de Cali

En A Lo Que Vinimos con Johana Amaya hablamos con Taliana Vargas, esposa del alcalde electo de Cali Alejandro Eder y quien fue protagonista en la campaña política. Dijo cuál será su rol como primera dama de la capital del Valle y reaccionó a los comentarios y memes que se hicieron virales en redes sociales durante la jornada electoral.

Todos hablan de ese papel que jugó en la campaña política de Alejandro Eder y hubo mucho humor

La gente es muy chistosa. Es increíble el humor colombiano, no lo cambio por nada. Todos los memes, buenísimos. Y en la calle los comentarios, que nunca se acaba de su humor, esa esencia macondiana, esa alegría de ponerle ese sabor a todo.

¿Taliana, una mujer de pasarela, de moda, cómo llegó a meterte tanto en la política?

Hace un año o año y medio tenía unos miedos y yo decía increíble cómo me superé porque como muchas personas también le tenían mucho miedo a la política, pero Alejandro siempre tenía esa convicción. Decía Tali, las grandes transformaciones se hacen en la política. Tú puedes tener tu fundación, yo puedo estar transformando tantas vidas, maravilloso, pero si uno realmente quiere hacer una transformación social importante hay que jugársela por el país en temas políticos. Dije Dios mío, dame la fuerza y Dios me dio la fuerza y siempre tuve las nuevas fuerzas de Dios.

¿Sus hijos son muy pequeños, pero ya asimilaron que el papá es el nuevo alcalde de Cali?

Son chiquitos, o sea, ellos lo repiten, pero no sé exactamente, qué querrá decir eso en la cabeza de ellos. El día antes Alicia, que tiene cuatro, y Antonio, tres; le decían papá yo quiero que tú seas alcalde de Cali ¿cuántas horas faltan? Entonces ellos ya, digamos, tenían la certeza. Por dentro me decía si no llega a ganar, uno cómo les explica.

¿Qué pasará después de la posesión seguirá activa en la política? ¿La veremos en los pasillos de la Alcaldía?

Sí. Es muy importante que Colombia y los caleños sepan que yo no puedo tocar un solo peso de la plata pública, pero tengo experiencia por medio de Casa en el Árbol de buscar plata en el exterior, con entidades privadas y eso es lo que quiero. potencializar los temas sociales, seguir trabajando por la juventud, las mujeres, la cultura. Muchos proyectos maravillosos, acompañar Alejandro en este caminar.