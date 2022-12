“Ladrona, roba taxis”: el bochornoso reclamo que le hizo un taxista a una mujer

Este 27 de diciembre, a través de Twitter, se conoció la denuncia que hizo un taxista, oriundo de Medellín, porque una usuaria no le canceló una carrera.

Según el relato del conductor de servicio público, la mujer le pidió que la dejara en el centro comercial Parque Fabricato y una vez llegaron al lugar, le indicó que debía retirar dinero del cajero para poder pagarle el servicio.

Sin embargo, la mujer se demoró más del tiempo acordado y el hombre tuvo que ingresar al centro comercial para ubicarla.

El video, compartido en la red social, muestra el momento en el que el hombre vuelve a encontrarse con la usuaria, quien se ve sentada en la mesa de un restaurante, al parecer, esperando la comida que había ordenado.

“Ladrona, roba taxis”

Adicionalmente, las imágenes dejan ver el fuerte reclamo que el conductor le hace a la señora.

“Vea la ladrona, aquí está la ladrona roba taxistas. Se robó la carrera, para que la tengan en cuenta aquí todos los muchachos taxistas de Medellín. Véanla, ahí se la voy a tirar al grupo. ¡Qué belleza de ladrona!”, grita el hombre.

En el video se ve a la mujer en silencio, tomando un vaso de agua y cuando, de manera tranquila, le aclara al hombre que no es una ladrona, pero que no le va a pagar la carrera. Esto, argumentado a que él le cobró una suma de dinero que no corresponde al valor del trayecto que realizaron.

“El ladrón es usted, me está diciendo que 45.000 pesos”, explica la usuaria.

En respuesta, el conductor le aclara que no fue él quien le cobró de más, sino que ese fue el valor que le arrojó el taxímetro. A la mujer parece no importarle que el señor la está grabando con el móvil e incluso le dice que la “suba a redes” porque no le va a cancelar la carrera.

En un segundo video, se logra escuchar la voz de una tercera persona, al parecer una colaboradora del establecimiento comercial, y quien de manera pacífica le pide al conductor que se retire porque se encuentra en un lugar “privado”.

Hasta el momento no se tiene mayor información sobre en qué termino el altercado entre las dos personas y tampoco se sabe si la usuaria finalmente canceló o no, el servicio que le brindó el conductor.