CANAL RCN
Colombia

¿Tercer mandato de Trump? el republicano lamentó que solo pueda ocupar dos veces la presidencia

Seguidores del dos veces presidente han llegado a sugerir que podría llegar de nuevo al cargo si se postula como formula vicepresidencial.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

octubre 29 de 2025
12:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante un vuelo en el Air Force One, el presidente de los Estado Unidos, Donald Trump, expresó su frustración por las restricciones constitucionales que le impiden postularse nuevamente a la Casa Blanca.

“Tengo los índices de aprobación más altos que nunca y, según lo que he leído, supongo que no se me permite postularme, así que veremos qué sucede (…) Es una lástima”, declaró el mandatario de 79 años, que inició su segundo mandato en enero.

Trump justificó los ataques realizados contra embarcaciones en el Caribe: van 57 muertos
RELACIONADO

Trump justificó los ataques realizados contra embarcaciones en el Caribe: van 57 muertos

Promotores del movimiento ‘Make America Great Again’ estarían detrás:

Las palabras de Trump se producen en medio de un creciente debate dentro de su movimiento político sobre la posibilidad de un tercer mandato. La Constitución de Estados Unidos, sin embargo, es clara: la enmienda 22 limita a dos los periodos presidenciales.

El tema tomó fuerza después de que Steve Bannon, exasesor de Trump y uno de los principales ideólogos del movimiento Make America Great Again (MAGA), asegurara en una entrevista con The Economist que “hay un plan” para mantener a Trump en el poder.

“Va a obtener un tercer mandato (…) Trump será presidente en el 28. Y la gente simplemente debería aceptarlo”, afirmó Bannon. Y al ser consultado sobre los límites constitucionales, añadió que “hay muchas alternativas diferentes” y prometió que “a su debido tiempo” explicará los detalles.

¿Trump buscará ser vicepresidente en las elecciones del 2028? Esto se sabe
RELACIONADO

¿Trump buscará ser vicepresidente en las elecciones del 2028? Esto se sabe

Gorras con la frase “Trump 2028” han fortalecido los rumores:

Mientras tanto, el propio Trump ha alimentado la especulación al mostrarse públicamente con gorras rojas que llevan el lema “Trump 2028”. No obstante, pese a las teorías y al entusiasmo de algunos seguidores, el presidente rechazó esta semana la idea de que su actual vicepresidente, JD Vance, encabece una fórmula con él en esa fecha.

Aunque legalmente no puede buscar un tercer mandato, el expresidente y sus aliados parecen dispuestos a mantener viva la conversación sobre su futuro político más allá de 2028.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Catatumbo

Convocan audiencia para exigir respuesta del Gobierno por crisis en el Catatumbo

Antioquia

Disidencias han crecido un 70% y Clan del Golfo, un 60% en Antioquia durante el Gobierno Petro

Cali

VIDEO | Balacera entre menores dejó un adolescente muerto en medio de una guerra entre bandas en Cali

Otras Noticias

Artistas

"No se cura de un día para otro": reconocida actriz colombiana reveló nuevos detalles de su salud tras ser diagnosticada con enfermedad

La actriz explicó qué le han dicho los especialistas y en qué fase del proceso va su enfermedad.

Estados Unidos

Alerta en EE. UU.: peligrosos monos infectados con enfermedades escaparon tras accidente de un camión

Las autoridades se encuentran buscando a estos primates, los cuales podrían ser agresivos con el contacto humano.

Deportivo Cali

No van más: los jugadores que se van del Deportivo Cali tras consumar la eliminación

Finanzas personales

Usuarios de Airbnb ya no tendrán importante cobro a la hora de alquilar un inmueble: tome nota

Cuidado personal

¿Qué comer antes y después de hacer ejercicio, según los expertos?