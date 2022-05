El testimonio de militar víctima de secuestro por parte de ‘Gentil Duarte’

En el marco de la muerte de alias Gentil Duarte, uno de los jefes de las disidencias de las Farc y uno los hombres más buscados por las autoridades colombianas, Noticias RCN habló con el sargento Arbey Delgado Argote, quien fue secuestrado por orden de este criminal, durante 12 años, tras la toma a Miraflores, Guaviare, en 1998.

“Fue muy difícil porque está cuartada la libertad, se está bajo amenaza de muerte y se están padeciendo humillaciones, todo eso salía del secretariado y de ‘Gentil Duarte’, comandante del Frente encargado de cuidarnos”, dijo el sargento Arley Delgado.

Ante la caída de 'Gentil Duarte' en medio de enfrentamientos entre grupos armados en territorio venezolano, el sargento Delgado señaló que siente “tranquilidad” tras conocer la noticia, ya que Miguel Botache Santillana era un hombre supremamente malo y no pensaba en otro final para su vida.

“Como exsecuestrado, uno trata de no recordar el pasado, pero cuando supe de la muerte se me vino a la mente todo lo que sucedió, sentí una tranquilidad de que si fue justicia divina, pues bienvenido sea, porque una persona de esas que hace tanto mal le esperaba una captura o una dada de baja, si es que no se rendía”, puntualizó.

Muerte de alias Gentil Duarte

Alias Gentil Duarte, jefe de las disidencias de las Farc, murió el miércoles 25 de mayo, en el estado Zulia, Venezuela, tras un ataque con explosivos en su campamento, al parecer en un enfrentamiento con el ELN.

Miguel Botache Santillana durante 30 años fue escalando dentro de la organización de las Farc. Era el encargado del manejo de las rutas del narcotráfico y conocido como uno de los carceleros que mantuvieron por varias décadas a soldados y políticos en las selvas del Caquetá y Guaviare.

‘Gentil Duarte’ era uno de los hombres más buscados por las autoridades en Colombia, luego de anunciar su salida del proceso de paz. De hecho, el Gobierno ofreció una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos por su paradero, pues era solicitado mediante circular roja de Interpol.