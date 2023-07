Todo está listo para el She Is Global Forum 2023 en Medellín

Resiliencia para la transformación, ese es el tema del She Is Global Forum 2023 que se realizará en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín del 8 al 10 de agosto y contará con destacadas personalidad nacionales e internacionales en diferentes disciplinas, culturas y vocaciones.



Este evento, que por cuatro años ha hecho historia, es uno de los más importantes espacios de Latinoamérica para hablar de género y empoderamiento de las mujeres.



“Este movimiento de tres días se convertirá en el epicentro donde mentes visionarias, líderes y soñadores de todas partes convergerán, uniendo fuerzas para impulsar el intercambio de conocimientos y la transformación hacia la equidad de género”, señala la organización en un comunicado.

Lea además: She Is Global Forum llega a Medellín para hablar de resiliencia y construcción de paz

Y es que She Is derriba las fronteras y abre nuevos horizontes de diálogo y reflexión, co-crea espacios disruptivos, escucha la diversidad de voces y aporta soluciones.

Resiliencia y transformación

Esta quinta versión de She Is Global Forum será especial porque se crearán espacios para conversar sobre los retos, posibilidades y oportunidades que afrontamos como sociedad para alcanzar mayor equidad de género.



Durante el evento se expondrán historias y proyectos en todos los sectores que permiten desarrollar estrategias de conexión con mujeres y hombres de todo el mundo que tienen iniciativas que transforman vidas dentro de un escenario de networking notable.



"Continuará fortaleciendo en la agenda los desafíos, posibilidades y oportunidades que nuestra sociedad enfrenta para lograr una mayor equidad de género y fomentar relaciones empáticas, igualitarias y pacíficas en todos los ámbitos que habitamos, contribuyendo así a una transformación consciente del mundo", señaló Nadia Sánchez, CEO de la Fundación She Is.



Además habrá espacios de entretenimiento, inspiración, reconocimiento e innovación como el Ring de los Sueños en el que emprendedoras compartirán modelos de negocio y Women’s Pavilion que brinda oportunidades para exponer proyectos de emprendimiento.

Lea además: La historia de una colombiana artista del papel que llegó a la Bienal de Shanghái

Finalmente se realizará el She Is Global Awards que en 20 categorías reconoce y premia a mujeres destacadas de Colombia y Latinoamérica.

Invitados al She Is Global Forum 2023

Entre la lista de invitados para la quinta versión del She Is Global Forum se encuentran:

Ruth Mitchell, premio Nobel de Paz 2017

Claudia Ruiz Santiz, chef indígena, incluida en los 50 más influyentes, según Forbes.

Amanda Dudamel, diseñadora, modelo y emprendedora

Tareq Azim, CEO de Aletha Health, fundador de Empower Concept

Nadia Ghulam, directora de Ponts Per La Pau

Angélica Ortega Treviño, presidenta internacional y fundadora de la Asociación de Mujeres Empresarias Líderes de América y Caribe.

Shari García, gerente de proyecto en la Asociación de Mujeres Afrocolombianas

Rita Galmarini, co founder y CEO publiSí, consultora de branding

Vivian Puerta, directora ejecutiva Fundación EPM

Mariano Castro, vicepresidente de desarrollo humano Blandex

Alejandro Cheyne, rector Universidad del Rosario.