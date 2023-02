¡Pilas! Las tres fotomultas poco conocidas que podrían meterlo en problemas

Las fotomultas son de los calvarios más grandes que viven muchos colombianos en la actualidad. La cantidad de comparendos por infracciones de tránsito que no conocían o que en ocasiones resultan abruptas, están trayendo problemas que cada vez son más comunes dentro de los conductores.

Tan grande ha sido la indignación por parte de los ciudadanos, que incluso se han encontrado irregularidades en la manera de operar de algunas de estas cámaras de control vial, sobre todo en Bogotá, en donde se han presentado casos de comparendos por velocidad sin haber superado el límite permitido.

Ahora, también hay cierta molestia dentro de los conductores por algunas infracciones que no se conocían, pero al repasar el código de tránsito, sí son sancionables y detectables por las fotomultas. Preste mucha atención y tenga cuidado para que no le pase.

Tres fotomultas poco comunes

La primera es la de no respetar el cruce de peatones en las zonas designadas para ello. Es decir, detenerse por un buen tiempo, por ejemplo en los semáforos en rojo, en las populares 'cebras' que están delineadas para darle vía a los peatones para cruzar una calle. Aunque el vehículo ocupe una pequeña parte de esta zona, las cámaras de fotomultas lo pueden detectar y aplicar un comparendo.

Otra infracción es la de no bajar la velocidad en zonas escolares, que son advertidas con una señal de tránsito o en ocasiones, escrita sobre la vía con el fin de alertar a los conductores para evitar accidentes con menores de edad.

Por último, se encuentra la multa por no detenerse en la señal de Pare, una que es obviada por muchos conductores, pero que es vital para salvar la vida de quienes conducen en intersecciones que no tienen semáforos, pero que suponen riesgo de choque en caso de no detenerse al momento de ver esta señalización.