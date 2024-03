Tres mujeres que luchan por cambiar el futuro de Colombia

En el corazón de Colombia, tres mujeres excepcionales han dedicado sus vidas a luchar por los niños y el futuro de su país a través de su trabajo y don de servicio. A propósito del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, queremos destacar sus historias inspiradoras y su incansable dedicación para construir un mañana más brillante para las generaciones venideras.

María Ester Téllez, misionera, nació en España, pero es más colombiana que muchos. Lleva 34 años dedicada al servicio de las comunidades y 24 como cabeza de ABC Prodein, una organización social orientada a promover el desarrollo integral del ser humano. Aquí ha liderado proyectos que buscan impactar a la comunidad y darle una mejor oportunidad de vida a niños, ancianos, mujeres solteras y todo aquel que necesite ayuda en un país como Colombia.

“El amor a Dios es lo que debe mover nuestros corazones y abrirnos a la generosidad para ayudar a los más necesitados.

Existe en Colombia ésta hermosa obra social. "En nuestro caso tenemos presencia en cuatro ciudades, principalmente en Bogotá donde atendemos 350 niños y 70 adultos mayores en Santa Viviana, Ciudad Bolívar”, explica María Ester.

Ella ha sido una mujer que pone todas sus capacidades en la entrega a Dios a través del servicio a los demás, con la ayuda incansable de otras hermanas misioneras que hacen parte de su comunidad, y en este día de la mujer es un ejemplo de inspiración para todos los que buscan la manera de hacer acciones que impacten a los demás.

Sus padres eran misioneros, vivieron 7 años en Perú, se regresaron a España, ahí ella siente el llamado de Dios. “Ser feliz no es vivir para uno mismo sino haciendo feliz a los demás”, explica.

Llegó a Colombia por primera vez en 1996, vivió año y medio, se enamoró del país y vio la necesidad de regresar para impactar aquí y servir a los demás. Desde el año 2000 es la directora de Abc Prodein Colombia, ha dejado huella y espera seguirlo haciendo.

Johana Bahamón, dando libertad a mujeres en prisión

En el panorama social colombiano, la figura de Johanna Bahamón brilla con luz propia, no solo por su destacada carrera como actriz, sino por su compromiso y trabajo incansable en la transformación de la vida de las mujeres que se encuentran tras las rejas. Con una pasión y determinación inquebrantables, Johanna ha dedicado gran parte de su vida a brindar esperanza y oportunidades a aquellas que han sido marginadas por la sociedad.

El proyecto que ha definido su labor en los últimos años es Acción Interna, una iniciativa que fundó con el objetivo de promover la rehabilitación y reinserción social de las mujeres privadas de libertad en Colombia. Con Acción Interna, Johanna no solo busca brindar herramientas para el crecimiento personal y la capacitación laboral, sino también para sanar las heridas del pasado y construir un futuro digno y esperanzador.

El trabajo de Johanna Bahamón va más allá de ofrecer talleres y capacitaciones; se trata de cultivar la autoestima, el respeto propio y la capacidad de soñar nuevamente. A través de actividades artísticas, terapias grupales y programas de formación, las mujeres en las cárceles encuentran un espacio de redención y transformación personal, donde pueden reconstruir sus vidas desde cero.

Catalina Escobar, por su hijo y por Colombia

Uno de los momentos más duros en la vida de Catalina Escobar fue en el año 2000, cuando después de un accidente doméstico falleció su hijo de apenas un año. Este hecho marcó su vida para siempre, pues ese dolor la motivó a brindarle amor a las personas que vivían situaciones similares y creó la Fundación Juanfe, por el nombre de su hijo, para trabajar en pro de niños que necesitaran un apoyo extra para vivir, educarse y salir adelante.

Una vez comenzó su proyecto social, pensó en trabajar por reducir la mortalidad infantil de Cartagena. Sin apoyo de organizaciones públicas lograron reducir el índice de mortalidad 81%, salvando más de 5 mil niños, que fueron rescatados de estados de desnutrición severa.

Gracias a su fundación y su equipo de trabajo, Catalina ha impactado la vida de miles de personas en el país y tras 24 años de trabajo, su motivación sigue siendo la misma que comenzó con dolor por la muerte de Juanfe.

“Cuando llevas años trabajando dentro de la miseria de las personas, no te puedes volver cómplice. Pregúntame algo que yo no haya visto, he visto hambre, he visto la miseria, he visto la muerte, a mí se me ha muero gente en mis brazos. Se me han muerto niños que no son míos y veo la cara de mi Juanfe en ellos. A mí me prepararon, este iba a ser mi destino y mi voz interior”, dice con emoción en su voz y la motivación de seguir cambiando vidas.