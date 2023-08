Gobernador de Quindío envió un S.O.S. al Gobierno Nacional por la seguridad del país

El Punto de Encuentro de Noticias RCN se estrenó con el gobernador de Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, quien se refirió a importantes temas de carácter nacional.

“La voz de las regiones se levanta, los gobernadores tenemos una responsabilidad enorme. Tenemos que hablar sin hipocresías, como lo dice el ministro del Interior”, así se refirió Jaramillo Cárdenas al malestar que han expresado los gobernadores del país.

En particular, sobre las declaraciones del ministro Luis Fernando Velasco, en las que dijo: “Dejemos de ser hipócritas, en este país quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazoncito, y cada uno de nosotros empujará para algún lado”, el gobernador de Quindío, le respondió:

Espero que sus palabras ociosas, desmedidas e irrespetuosas con los gobernadores no sean la voz del Gobierno Nacional, esperemos que sea una actitud que no encaja con el Ministerio de Interior

Al mismo tiempo, aseguró que las respuestas a estas declaraciones “no es un berrinche de los gobernadores, estamos hablando de un tema que nos compete a todos. Están pasando cosas muy graves en el país”.

El tema de la seguridad en Colombia enciende las alarmas en las regiones: asesinatos, extorsiones, atracos, muchas aristas que deben ser escuchadas y evaluadas. Este fue el foco principal de un diálogo de encuentro con el gobernador Jaramillo Cárdenas.

Un S.O.S. al Gobierno Nacional por la seguridad

Los gobernadores han hecho públicas sus molestias por las problemáticas de las regiones: “Tenemos presión de los ciudadanos que hoy se ven intimidados”.

“Nosotros vemos unos vacíos en la implementación de la paz total. Se habla de una negociación, de unos diálogos y un cese de hostilidades, pero dicen: seguimos extorsionando, seguimos secuestrando y delinquiendo, como si no pasara nada. Necesitamos hechos contundentes”, dijo Jaramillo.

El tema de seguridad ya es de seguridad nacional

“Estamos hiperdiagnosticados, sabemos qué enfermedad tenemos, pero no encontramos el tratamiento, sabemos cuál es el medicamento, pero el Gobierno no nos quiere dar”, así definió el gobernador el panorama de seguridad en el país.

“Yo lo único que quiero, en representación de los gobernadores es que esto funcione”.

“Estamos hablando de realidades de un país, de realidades que pasan día a día, señor presidente escuche, ya nos han oído, pero no escuchado. Sus interlocutores no están escuchando. Le pedimos respeto al ministro del interior".

¿Qué pasa con el interlocutor de los gobernadores?

El gobernador de Quindío explicó que desde hace tres meses tienen nueva consejera para las regiones, “con la cual no he tenido ni un chat. No tengo el teléfono de ella. No se ha comunicado con los gobernadores, ella es el enlace con los gobernadores para manifestarle las dudas, las inquietudes y los problemas que tenemos en las regiones, pero si no hay ese enlace, ¿entonces con quién?”

“La hemos buscado, la hemos llamado, y no aparece. Somos la Federación Nacional de Departamentos, somos 32 gobernadores elegidos legítimamente, y que cada vez tenemos más obligaciones con menos recursos”, agregó.