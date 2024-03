"No hay amenazas ni chantajes": viceministro del Trabajo sobre sanciones a pactos antisindicalistas

La semana pasada, Palma estuvo en el Encuentro Laboral 2024. Durante su intervención, aseguró que, en caso de no aprobarse la reforma laboral, el Gobierno empezaría a sancionar a las empresas con pactos colectivos presuntamente irregulares.

"Si no pasa la reforma laboral, sancionaremos hasta con 5 mil salarios mínimos a empresas con pactos colectivos que tengan acciones antisindicales", aseguró el viceministro en el evento.

"Si no pasa la reforma laboral, sancionaremos a empresas con pactos colectivos": viceministro Edwin Palma

Del mismo modo, indicó que el Gobierno ya tiene en el radar 74 pactos colectivos presuntamente relacionados con antisindicalismo.

Palma sostuvo que los "pactos colectivos que tengan fines antisindicales, que no se negocie como dice el código sustantivo del trabajo, que tengan fines de acabar un sindicato, debilitarlo o impedir su nacimiento, serán sancionados hasta con 5.000 salarios mínimos".

Los empresarios rechazaron estas afirmaciones y Jaime Cabal, presidente de Fenalco, las calificó como desafortunadas.

"No se entiende cómo, un funcionario del Ejecutivo, anuncia anticipadamente unas penalizaciones, claramente desproporcionadas a empresas del sector privado. No puede normalizarse que los caminos para aprobar una inconveniente reforma laboral sean las vías de hecho con amenazas inescrupulosas", manifestó Cabal.

"No ha habido ninguna amenaza o chantaje": Palma le respondió a Cabal

El viceministro tuvo un cara a cara con el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master; durante una reunión con 130 empresarios. En su intervención, le respondió a Cabal.

"Aprovecho para responderle al doctor Cabal que no ha habido ninguna amenaza ni ningún chantaje. Fue la respuesta a una pregunta en el marco de un panel en el que se dijo que pasaría si no hay reforma laboral", afirmó Palma.

Acto seguido, Mac Master dijo que lo que entendió de las declaraciones de Palma fue que la no aprobación de la reforma laboral sería motivo para que el Gobierno actuara contra las empresas. "Eso no fue lo que yo dije, fue sacado de contexto. (...) No nos quedemos con los titulares y ni siquiera entramos a leer la noticia", sostuvo el viceministro.