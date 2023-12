Video: joven fue atacada con unas tijeras en el rostro en medio de un intento de hurto en Bogotá

La delincuencia en Bogotá sigue desbordada. En las fechas decembrinas esta crítica situación incrementa. Un caso en particular evidenció la crudeza de la inseguridad en el sector de Galerías.

En horas de la mañana del pasado sábado 23 de diciembre una joven que acababa de salir de la estación de Transmilenio El Campín para ir a su lugar de trabajo fue víctima de un brutal ataque con unas tijeras, en medio de lo que aparentaba ser un caso de hurto.

En videos de cámaras de seguridad de la zona quedó registrado el momento exacto en el que el hombre a ataca a la mujer en el rostro.

El ataque le dejó a la joven de 23 años una delicada herida de ocho centímetros en el lado izquierdo de su cara.

Detalles del ataque con tijera a joven en Galerías

El violento ataque se perpetró a escasos metros del puente de la calle 53 con carrera 30, a la salida de la estación El Campín.

Los informes de las autoridades indican que un hombre, aparentemente, iba siguiéndola, la abordó y le causó una profunda herida en el rostro, luego de requisarla para robarla.

Las imágenes evidencian que el sujeto la tomó por uno de sus brazos y comenzó a tocarle los bolsillos en busca de sus pertinencias, mientras que la amenazaba con unas tijeras que tenía en sus manos.

El mayor Felipe Garzón, subcomandante de la estación de Teusaquillo, indicó que se trata de "una joven de 23 años, en un posible intento de hurto, le causa una herida en el rostro”. Confirmó que la mujer llegó hasta el CAI de Galerías, donde fue trasladada a un centro asistencial.

Vea también: Cayeron peligrosos extorsionistas que se hacían pasar por miembros del ELN en Bogotá

Herida de ocho centímetros en el rostro tras ataque con tijera

La víctima de este cruel ataque le contó a Noticias RCN los detalles cómo sucedieron los hechos a plena luz del día, a la salida del puente de la calle 53 con carrera 30.

El me ganó en pulso y me entierra las tijeras en el rostro, en la parte izquierda. Yo lo empujo ahí y salgo corriendo.

La herida es de casi ocho centímetros, profunda y requirió de sutura y una incapacidad de 15 días para garantizar su cicatrización.

"No me puedo dar sol, casi no salgo. Me siento insegura de salir”.

Las autoridades están tras la pista del atacante. Se trata de un hombre de contextura delgada, altura media alta, quien en el momento de la agresión vestía pantalón negro, suéter amarillo de capota blanca, y se movilizaba en una bicicleta blanca, con una cesta verde en la parte trasera.