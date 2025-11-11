Fuertes deslizamientos arrasaron con veredas en Pueblorrico y dejaron tres personas sin vida: video

Las fuertes lluvias que han azotado en los últimos días desataron una tragedia en el municipio de Pueblorrico.

Los deslizamientos y movimientos en masa registrados durante la madrugada dejaron un panorama desolador en varias veredas rurales, con tres personas muertas y varias viviendas destruidas.

Fuertes deslizamientos arrasaron con veredas en Pueblorrico

La emergencia se concentró principalmente en las veredas Santa Bárbara y El Cedrón, donde las intensas precipitaciones provocaron el desprendimiento de grandes volúmenes de tierra que sepultaron viviendas y cultivos.

Entre las víctimas se encuentran una pareja residente de Santa Bárbara y un trabajador recolector de café que realizaba labores en El Cedrón cuando el terreno cedió sin previo aviso.

La Alcaldía de Pueblorrico fue quien confirmó los fallecimientos y declaró la alerta amarilla en todo el municipio ante la posibilidad de nuevos deslizamientos.

Tres personas murieron arrastradas por los deslizamientos en Pueblorrico

En un comunicado oficial, la administración local lamentó profundamente lo ocurrido y pidió solidaridad con las familias afectadas:

El impacto del desastre se extendió también a otras veredas como La Gómez, La Sevilla y Corinto A, donde se reportan viviendas averiadas, pérdida de caminos rurales y daños en cultivos.

Las vías de acceso a algunas zonas permanecen bloqueadas por la acumulación de lodo y rocas, dificultando las labores de socorro y la llegada de ayuda.

Municipio de Pueblorrico se declara en alerta amarilla

Desde las primeras horas del día, la administración municipal activó el Comité de Gestión del Riesgo, que coordina las acciones de respuesta y apoyo humanitario.

Se establecieron zonas seguras para la reubicación temporal de los damnificados y se ordenó la revisión estructural de las viviendas cercanas a las zonas de deslizamiento.

Las autoridades advirtieron que las lluvias no cesan y por ello, se insistió a los habitantes en seguir las recomendaciones de prevención y evacuar de inmediato si se identifican grietas, hundimientos o sonidos extraños en los terrenos.

De momento, el municipio permanece en alerta amarilla mientras se evalúan los daños y se determina el nivel de riesgo en las zonas más afectadas.