CANAL RCN
Colombia Video

Fuertes deslizamientos arrasaron con veredas en Pueblorrico y dejaron tres personas sin vida: video

Mantienen activo el plan de emergencia ante el riesgo de nuevos derrumbes y declaran alerta amarilla.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
01:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las fuertes lluvias que han azotado en los últimos días desataron una tragedia en el municipio de Pueblorrico.

VIDEO | Perro fue rescatado de las llamas por bomberos en medio de una emergencia en Medellín
RELACIONADO

VIDEO | Perro fue rescatado de las llamas por bomberos en medio de una emergencia en Medellín

Los deslizamientos y movimientos en masa registrados durante la madrugada dejaron un panorama desolador en varias veredas rurales, con tres personas muertas y varias viviendas destruidas.

Fuertes deslizamientos arrasaron con veredas en Pueblorrico

La emergencia se concentró principalmente en las veredas Santa Bárbara y El Cedrón, donde las intensas precipitaciones provocaron el desprendimiento de grandes volúmenes de tierra que sepultaron viviendas y cultivos.

Entre las víctimas se encuentran una pareja residente de Santa Bárbara y un trabajador recolector de café que realizaba labores en El Cedrón cuando el terreno cedió sin previo aviso.

La Alcaldía de Pueblorrico fue quien confirmó los fallecimientos y declaró la alerta amarilla en todo el municipio ante la posibilidad de nuevos deslizamientos.

Tres personas murieron arrastradas por los deslizamientos en Pueblorrico

En un comunicado oficial, la administración local lamentó profundamente lo ocurrido y pidió solidaridad con las familias afectadas:

Nos levantamos con varios hechos lamentables para todos, debido a los fuertes deslizamientos y movimientos en masa en algunas veredas de Pueblorrico, que cobran la vida hasta el momento de tres personas. Como administración municipal nos solidarizamos con todos sus familiares y pedimos unión y solidaridad en este momento tan complejo para nuestra comunidad.

Alcalde de Pueblorrico, Cristian Zapata

El impacto del desastre se extendió también a otras veredas como La Gómez, La Sevilla y Corinto A, donde se reportan viviendas averiadas, pérdida de caminos rurales y daños en cultivos.

Las vías de acceso a algunas zonas permanecen bloqueadas por la acumulación de lodo y rocas, dificultando las labores de socorro y la llegada de ayuda.

Municipio de Pueblorrico se declara en alerta amarilla

Desde las primeras horas del día, la administración municipal activó el Comité de Gestión del Riesgo, que coordina las acciones de respuesta y apoyo humanitario.

Se establecieron zonas seguras para la reubicación temporal de los damnificados y se ordenó la revisión estructural de las viviendas cercanas a las zonas de deslizamiento.

Las pruebas que confirman que el perro llevado por su agresor sí es el del video del brutal maltrato
RELACIONADO

Las pruebas que confirman que el perro llevado por su agresor sí es el del video del brutal maltrato

Las autoridades advirtieron que las lluvias no cesan y por ello, se insistió a los habitantes en seguir las recomendaciones de prevención y evacuar de inmediato si se identifican grietas, hundimientos o sonidos extraños en los terrenos.

De momento, el municipio permanece en alerta amarilla mientras se evalúan los daños y se determina el nivel de riesgo en las zonas más afectadas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

Doloroso testimonio del papá de Jaime Moreno, joven asesinado en Halloween: “Siempre te amaré”

Partido Conservador

Veedora del Partido Conservador advierte irregularidades en ampliación del plazo para inscripción presidencial

Temblor en Colombia

¡Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 11 de noviembre de 2025!

Otras Noticias

LGBTI

China veta aplicaciones de citas gay en su territorio: viejos usuarios descubrieron que pueden seguir utilizándolas

Colectivos LGBT+ denuncian que, bajo la adinistración de Xi, han buscado censurar eventos, plataformas y publicaciones relacionados con la comunidad.

Mundial de fútbol

Colombianos pagarían más de quinientos mil pesos por una plaza de parqueadero en el Mundial de 2026: estos son los precios

De acuerdo con la FIFA, estos son los precios para aparcar en una de las cinco sedes en EE.UU.

Independiente Santa Fe

Comunicado OFICIAL: Harold Santiago Mosquera habló sin tapujos y dejó un mensaje contundente sobre su futuro

Artistas

Reconocida actriz, en medio de lágrimas, confirmó su divorcio tras 14 años de matrimonio

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos