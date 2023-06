Video: impactante accidente de un bus en Santander dejó 25 heridos

El accidente se registró sobre las 7:30 de la mañana cuando un bus de servicio público que cubría la ruta Lebrija-Bucaramanga se habría quedado sin frenos. Al interior del vehículo un pasajero grabó los momentos de angustia y tensión. Durante más de 20 segundos quedó registrado el descenso vertiginoso del bus. En medio de los gritos el conductor intentó orientar a sus pasajeros para que se protegieran acostándose en el piso.

Con el aumento de la velocidad, quien iba al volante decidió chocar contra un muro de contención, lo que generó el volcamiento del vehículo.

“Trataron de calmarse y me calmaron a mí también (…) Estaba pendiente de que no hubiera ciclistas y habiendo más pendiente me tocó chocar porque qué más hacía”, aseguró Ricardo Jerez, conductor.

Cinco heridos de gravedad en accidente de bus en Santander

Algunos pasajeros salieron por sus medios por la ventana trasera del vehículo, otros, por el choque, quedaron aturdidos al interior. Los heridos fueron remitidos a clínicas de Girón y Floridablanca. “Tenemos alrededor de 25 personas lesionadas, cinco de ellas están siendo valoradas de forma especial”, informó el capitán Jorge Flórez, comandante de la Policía de Bucaramanga.

Las autoridades anunciaron investigaciones por el estado técnico mecánico del vehículo y a la empresa de transporte.

