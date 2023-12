En video: joven arriesgó su vida para salvar a vecina y su mascota de incendio en un quinto piso

El video que registró el angustioso rescate de una mujer y su perro de un incendio en el quinto piso de un edificio en el sur de Bogotá se hizo viral en redes sociales.

En un minuto con 18 segundos el joven logró salvarle la vida a su vecina junto a su mascota por la ventana de su apartamento, arriesgándose de caer al vacío.

La conflagración se registró el pasado 7 de diciembre un apartamento del quinto piso del conjunto residencial Carimagua Reservado. El vecino del cuarto piso se percató de lo que sucedía y optó por sacarlos por la ventana.

En las imágenes se ve cómo el incendió y el humo habían cubierto todas las salidas de la vivienda.

Joven salvó a vecina y su perro por la ventana

Aunque se desconoce cómo se originó el incendio, las imágenes permiten ver segundo a segundo el rescate.

Se ve al joven salir completamente por la ventana de su apartamento. Mientras con una mano se sostiene, con la otra toma a la mascota y la resguarda por la ventana. Una vez a salvo el perro, no dudó en volver a salir para intentar sacar a la mujer que seguía atrapada en la conflagración.

Mientras se sostenía solo con una pierna, sacó sus brazos y tomó los pies de la mujer. Ella se sostenía de su ventana mientras él entraba por la ventana con la mitad de su cuerpo sostenido.

Finalmente, al halar a la mujer, se golpea en el tronco, pero logró rescatarla.

Reacciones por el rescate de mujer y su perro en Bogotá

Cuando las imágenes comenzaron a rotar en redes sociales los comentarios no se hicieron esperar. En el video que se viralizó en internet comentan la valentía del joven que evidentemente arriesgó su vida por salvar la de su vecina y su mascota.

Por otro lado, hay quienes critican que en el hecho no hubo acompañamiento de los bomberos, entre ellos, el exsecretario de seguridad, Hugo Acero.

Sin embargo, no se conocen las circunstancias en las que se produjo la emergencia, ni las razones por las que el cuerpo de Bomberos no estaba en el sitio, tampoco si el hecho fue reportado o no.