Alias Zarco Tigre sería responsable de masacres en Santa Fe de Antioquia

Los intereses por la minería ilegal y la disputa de esas rentas criminales habrían ocasionado las diferencias al interior del Clan del Golfo lo que terminó con la muerte de siete personas en dos corregimientos del municipio de Santa Fe de Antioquia.

“Una organización que veía de la costa norte de Colombia pretendía cometer un hurto a los activos criminales del Clan del Golfo”, informó el coronel Carlos Andrés Martínez, comandante de la Policía de Antioquia.

Las autoridades señalaron a alias Zarco Tigre como el presunto responsable de ordenar los homicidios. “Son resultado de un ajuste de cuentas, retaliaciones entre estructuras criminales por economías ilícitas”, afirmó Oswaldo Zapata, secretario de Seguridad de Antioquia.

Además se ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita su captura. También hay un monto por alias Richard y Rayo, cabecillas del Clan del Golfo en el occidente de la región de Urabá.

El alcalde de Santa Fe de Antioquia, Felipe Pardo, en diálogo con Noticias RCN, indicó que la población está temerosa y aseguró que ni el presidente ni el ministro de Defensa se han comunicado con él para conocer de la situación.

"Tengo que ser honesto, no puedo ser políticamente correcto. Tengo que decir que, al día de hoy, no sé si mi celular lo tienen en el Gobierno Nacional o no lo tienen y me tocó también con otros gobiernos en los cuales no encontraba siquiera esa llamada del presidente, del ministro. Como ¿qué pasa alcalde? ¿qué podemos hacer? ¿qué mensaje le podemos transmitir como a la ciudadanía?, ese mensaje no lo hemos escuchado en esta oportunidad".

¿Quiénes son las víctimas de las dos masacres en Santa Fe de Antioquia?

Las dos masacres se registraron el fin de semana. El primer asesinato múltiple ocurrió en una zona veredal del corregimiento Laureles, lejos de la cabecera municipal. Horas después, las autoridades fueron alertadas sobre otro triple homicidio en la vereda Moraditas, a más de tres horas de camino de donde ocurrió el primer ataque.

Inicialmente se pensó que no tenían relación, pero algunas pruebas recolectadas en ambas escenas de los crímenes apuntan a que los autores fueron los mismos.

Sobre las víctimas se conoció que habían llegado de otras regiones del país. Una de ellas era oriunda de Riohacha, dos de Magangué, una de Sucre y otra de Bolívar. Además, fue identificado un ciudadano venezolano.

De las seis personas que fueron halladas muertas, cinco tenían anotaciones judiciales por diferentes delitos.