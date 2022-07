Aficionada del Junior denunció ser amenazada por ir en short al Metropolitano

Una polémica se ha desatado en Barranquilla, luego de que una aficionada del Junior (@HernandezMeybe) asistiera en short para vivir el encuentro contra Independiente Santa Fe, partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay 2022-II, denunció ser amenazada.

La hincha del cuadro ‘Tiburón’ que se ubicó en la primera planta de una tribuna popular, en la cual se ubica la barra brava Frente Rojo, contó lo que tuvo que vivir.

Se me acercaron tres viejas a decirme que me iban a dañar las piernas

“Fui a sur baja y se me acercaron tres viejas a decirme que me iban a dañar las piernas (no ellas, sino otras) por haber ido en short, ¿a son de qué?”, expresó en su cuenta de Twitter.

Además, en otro mensaje publicado por la aficionada se observó una imagen de un supuesto código de vestimenta que se debe cumplir para entrar al estadio.

Está bien que sean ya viejas de la barra y que tengan tiempo ahí, pero poner reglas de cómo ir vestida y qué cosas sí puedes ponerte y qué cosas no, porque entonces te harán daño... ¡No puede ser posible!

Reacciones en Twitter y explicaciones del líder de la barra brava del Junior

Luego de hacer viral ese caso, varios usuarios reaccionaron a la denuncia y también a la imagen en donde se observa el supuesto código de vestimenta para asistir al estadio Metropolitano de Barranquilla y ver al Junior.

Por último, el líder de la barra brava del conjunto ‘Tiburón’ Gabriel Vallejo habló sobre lo ocurrido.

"Al estadio pueden ir como quieran, no sé por qué esas integrantes del Frente Rojiblanco le dijeron que no podía ir en short. Me gustaría conocer a la muchacha y, si es así, presentarle disculpas. Invito a todas las mujeres a que vayan al estadio, que alienten a Junior, que lleven su camiseta, que amen al club sin condición alguna"