La MVP de la UEFA defiende a Hermoso: "No debemos permitir el abuso de poder"

Este jueves estuvo bastante movido para los amantes del fútbol. Por un lado, es el final del periodo de transferencias de jugadores de verano, por lo que hubo muchos movimientos que serán importante para esta temporada.

Además de eso, también se celebró la tradicional ceremonia de la Uefa en la que sortea la fase de grupos de la Champions League y sus demás competiciones y también entrega los galardones a lo mejor de la anterior campaña europea.

Con el boom del reciente título de España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, el fútbol femenino tuvo un espacio bastante importante dentro del evento, en especial tras el tremendo discurso que ofreció Aitana Bonmatí, elegida como mejor jugadora del año para la Uefa.

La volante de 25 años viene de ganar la Champions League femenina con el Barcelona y el Mundial con su selección, por lo que fue la gran ganadora al galardón superando a su compatriota Olga Carmona y a la australiana Sam Kerr.

Después de recibir el premio, Bonmatí se refirió al escándalo motivo por el beso forzado de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol actualmente suspendido provisionalmente por este caso, a la jugadora Jenni Hermoso.

"Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral ni faltas de respeto, así que desde mi compañera Jenni Hermoso a todas las que sufren lo mismo, estamos con vosotras y estamos trabajando para que la sociedad mejore", inició, con mucha emoción.

Bonmatí lamentó que esta situación esté opacando el histórico título de España en el Mundial femenino, pero aseguró que no se debe pasar por alto. "Venimos de ganar un Mundial pero no se está hablando mucho de ello porque están pasando cosas que no me gustaría dejar pasar", soltó.

Dejando de un lado la controversia con Rubiales, Aitana se refirió a su gran desempeño en el último año y le dedicó este premio a sus compañeras de equipo y selección. "Es una temporada que nunca olvidaré y lo quiero compartir con todas mis compañeras porque sin ellas no estaría aquí. Tengo la suerte de jugar con gente maravillosa que me hace mejor cada día".

"Tengo la suerte de jugar en un club espectacular que me permite jugar con las mejores del mundo y me hacen cada día mejor y por lo tanto soy una privilegiada", concluyó.