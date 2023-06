Alberto Gamero aún no tiene motivos para celebrar con Millonarios: "Fue nuestro peor primer tiempo"

Alberto Gamero fue uno de los que más sufrió en El Campín, antes de que llegara el gol de Andrés Llinás. Al entrenador de Millonarios no le gustó la actuación de su equipo contra Medellín en los primeros 45 minutos, de hecho les dijo que es "el peor primer tiempo" que han jugado desde que llegó al banquillo 'embajador'. Afortunadamente, sus dirigidos reaccionaron, vencieron al DIM y clasificaron a la final de la Liga Colombiana 2023-I.

Gamero fue bastante autocrítico y reveló los errores que percibió en la primera parte. También resaltó la mentalidad de su equipo, que salió con 'otra cara' a la parte complementaria. Con goles de Llinás y Daniel Cataño le dieron la tranquilidad a la afición 'albiazul'.

"Yo les dije a ellos que desde que estoy en Millonarios es el peor primer tiempo que hemos jugado. Les dije que Dios está con nosotros, que Dios es grande y el primer tiempo terminó 0-0 gracias a una buena actuación de Juan (Moreno). En el segundo tiempo recompusimos cosas, el grupo salió con otra mentalidad. Sabíamos que teníamos que buscar una clasificación a la final. En la segunda parte se vio un equipo abriendo bandas, que se defendió bien y que perdió menos balones. Controlamos el partido. Medellín, cuando vio que no nos superaba, se dedicó a jugar vertical. Nuestros centrales estuvieron más fuertes", empezó diciendo Gamero en rueda de prensa.

Ahora Millonarios espera rival para la gran final. Recordemos que en la otra zona, Atlético Nacional, Alianza Petrolera y Deportivo Pasto llegaron con chances. Gamero, que perdió la final del 2021 contra Tolima, espera conquistar su primera estrella como entrenador del cuadro 'embajador'.

Sobre la continuidad y el proceso

"Yo tengo esa gran felicidad, de tener tres años peleando los primeros lugares. Por ser campeón no se puede ocultar un buen proyecto. El año pasado no fuimos a la final por un punto. El grupo va cogiendo jerarquía, más experiencia jugando finales. (Andrés) Llinás nunca ha jugado una final del Fútbol Colombiano y ahora va a ganar experiencia, eso me tiene feliz. La hinchada nos acompaña a todos lados y nos deja con una gran responsabilidad: pelear el título", señaló Gamero.

Sobre la buena campaña de Millonarios

"Sumamos 51 puntos en prácticamente cinco meses. Hoy (sábado) a lo mejor podíamos hacer otro plan del partido y buscar el empate. No. Queríamos sumar tres puntos más, es bonito ir a una final con este puntaje que nosotros tenemos. Peñarol fue campeón con 34 puntos y nosotros todavía no hemos ganado nada. Esto es de ambición y eso es lo bonito del fútbol", concluyó el timonel 'azul'.