“Jugamos bien”: Gamero, tras perder frente a un Patriotas que no había hecho gol en el 2024

Millonarios sufrió una derrota impensada para muchos en el término de la jornada sabatina de la fecha 8 del fútbol colombiano frente a Patriotas de Boyacá, equipo que marcha último en la tabla de posiciones y que todavía no había podido marcar en lo corrido del 2024, datos que sacaron la furia de los aficionados albiazules en las redes sociales.

Una desatención en defensa le costó los tres puntos al cuadro bogotano, que contó con un impresionante acompañamiento por parte de sus hinchas en Tunja.

Le puede interesar: Millonarios cayó frente a un Patriotas que no había marcado en la Liga BetPlay 2024-I

Millonarios y una dolorosa derrota para su afición

Tras el término del encuentro, Alberto Gamero y David Macalister Silva hablaron en rueda de prensa y pidieron disculpas en nombre de todo el plantel a los miles de hinchas que llegaron hasta el estadio de La Independencia a apoyarlos. Curiosamente, el técnico samario aseguró que su equipo había jugado bien y que no le preocupa haber perdido contra el colero de la tabla.

“Estoy triste y aparte pido disculpas a la afición y seguiremos trabajando para darles satisfacciones. Fue un partido controlado, que se manejó bien. Patriotas no tuvo dos opciones de gol y en una pelota quieta nos anotan”, comentó inicialmente el experimentado entrenador.

“Nosotros intentamos, el futbol es de goles y Patriotas lo hizo. Debemos trabajar con la definición, rematamos y la botamos y nos descuidamos y ellos nos marcan”, agregó.

“Perder no es agradable, pero el equipo fue maduro y fuerte, por momentos jugando bien. Hicimos una variante para jugar el partido, pero nos hace falta la definición y nos cuesta con estos equipos. Patriotas se defendió bien y Millonarios botó todo lo que tuvo”.

Gamero, sin preocuparse

“El partido estaba controlado y las opciones que tuvo eran de Larry entonces metí a un jugador que hiciera las mismas opciones para poder ganar el partido. A veces los cambios se hacen para ganar y hoy me voy tranquilo porque lo intenté ganar de todas las formas posibles. Esta variante la entrenamos y quiero ver al equipo de esa forma, el hecho de que se perdiera no significa que jugara mal y seremos más punzantes cuando tengamos más rodaje con estos jugadores”.

“No lo tomo como una preocupación, seguiremos trabajando. Me preocupo cuando el equipo no llega o cuando nos llegan y nosotros no. Es tristeza no meter los goles, quisimos ir por el marcador y un descuido decanta el resultado”, concluyó.