"Profe, la cagu...": el emotivo arrepentimiento de jugador de Huila a Néstor Craviotto

Fútbol colombiano, no lo entenderías. Si en ocasiones se le crítica a la liga por acontecimientos insólitos, también se debe reconocer cuando aparecen historias conmovedoras productos de algunos fallos, como por ejemplo, el que ocurrió en la rueda de prensa post partido entre Unión Magdalena y Atlético Huila.

El cuadro 'opita' regresó a primera división con una derrota 2-1 en Santa Marta, pero dejó una buena imagen. Es más, comenzó ganando con un gol del argentino Gustavo Britos, pero luego el 'ciclón bananero' le dio vuelta al marcador con tantos de Isaac Camargo y de Jairo Palomino.

La remontada del Unión cayó como un ráfaga con dos goles en siete minutos, pero el segundo de ellos tuvo cuota de responsabilidad de la defensa del Huila, que no marcó del todo bien a Palomino en el cobro de tiro de esquina que derivó en el gol que sentenció el resultado.

El que reconoció ese error fue Aldair Cantillo, uno de los defensores centrales del equipo de huilense, quien le manifestó su frustración al entrenador Néstor Craviotto apenas se sentaron en la sala de prensa para la atención a medios post partido, pero sin percatarse que los micrófonos estaban abiertos y por ende, su conversación se filtró.

"Profe la cagué... la cagué", dice el jugador. "¿Con lo de Palomino? Es difícil marcar a Palomino", respondió el DT. "No tanto eso, me descuidé un segundo con un jugador que estaba libre y nos cobró", continúa Cantillo. "¿Y qué pasa? Es una distracción de un segundo", agregó Craviotto. "Independiente de cualquier cosa, no estaba el hombre de la zona", concluyó el zaguero en medio de la intervención del jefe de prensa del Huila para dar inicio a las preguntas de los periodistas.

"Profe la cagué" la sinceridad en el futbol. Y allí su técnico respaldandolo. 👏 Buena esa!



Lejos de causar revuelo polémico, esta situación ha conmovido en redes sociales por el sentimiento de frustración de Aldair Cantillo por fallarle a sus compañeros y cuerpo técnico, pero también por la actitud comprensiva de Craviotto de respaldarlo y restarle importancia al error propio de una situación normal de partido.