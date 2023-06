¿Se queda en el FPC? Alexander Guimaraes habló de su continuidad en América

Si bien Millonarios tenía un leve favoritismo para ganar el grupo B de los cuadrangulares, nadie pensaba que el que le iba a competir por el puesto iba a ser Boyacá Chicó, pues en la ecuación estaba América de Cali, que quedó eliminado de toda posibilidad de avanzar a la gran final de la liga BetPlay con dos fechas de antelación.

Esa situación ha abierto la puerta de salida para el entrenador costarricense. Su continuidad dependía de lograr el título, o al menos, clasificar la final, y sin ese objetivo cumplido, la directiva del club no le renovará el contrato que vence el próximo 30 de junio.

Guimaraes: "había un acuerdo"

Aunque todavía no es oficial y ninguna de las partes lo confirma, extraoficialmente se ha conocido que Guimaraes no va a ser el DT de América para la siguiente temporada. De hecho, el entrenador dijo en rueda de prensa pospartido contra Medellín este lunes que luego del fin de semana se sentara con los directivos para resolver su futuro.

"Yo me voy a pronunciar cuando termine el partido ante Chicó. Creo que ha habido un acuerdo tácito entre nosotros y la secretaría técnica. Nosotros no hemos salido a decir nada porque había un acuerdo en que se hablaba al final. El final está cerca y después ya veremos que calificativo podemos poner a esta instancia del regreso nuestro. Yo le pedí a los muchachos y les di un permisito en el camerino, porque hoy acá estamos cumpliendo mi cuerpo técnico y yo 100 partidos con América y eso no lo logra cualquiera", reveló.

Después del partido contra Millonarios en Bogotá en a cuarta fecha de los cuadrangulares, Alexandre Guimaraes llegó a la sala de prensa con un fuete enojo y reconoció estar molesto con sus jugadores, pues consideró que no es posible perder en dos partidos en los que no fue superado y que dejaron eliminado al equipo.

De haber ganado al menos uno de esos encuentros, y teniendo en cuenta el resultado del 'embajador' contra Chicó el domingo, América estaría montado en la pelea por un cupo en la final, algo que le dio aún más rabia al entrenador.

"Dentro de esto, en el fútbol el que gana merece y ellos lograron sacar esa serie adelante. Ahora nos enfocamos en lo que hicimos hoy en el segundo tiempo y jugar el último partido en nuestra casa y saber que Chicó no nos va a regalar nada, ha hecho una temporada muy buena, felicito a su cuerpo técnico y grupo de jugadores. Infelizmente es así. Mientras mas veo, mas rabia me da", sostuvo.

América terminará la temporada el fin de semana siendo juez en la definición del finalista del grupo B. Si pierde, Chicó deberá esperar a que Medellín le gane a Millonarios para clasificar. En cambio, si los 'escarlatas' derrotan a los 'ajedrezados', los dirigidos por Alberto Gamero avanzarán sin importar lo que suceda en su partido con el DIM.