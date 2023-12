Álvaro Montero no escondió la admiración por David Ospina: “Mucho por aprender”

La Selección Colombia sigue demostrando su gran momento en el 2023. El equipo cafetero logró vencer por la mínima diferencia a la Selección de Venezuela, dejando buenas sensaciones entre todos los aficionados, puesto que fue superior durante los 90 minutos, demostrando que la idea del entrenador se sigue acoplando dentro de la plantilla.

Tras la importante victoria en Estados Unidos, Álvaro Montero atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y habló de la importancia de estos partidos y sobre todo de compartir la concentración del equipo nacional con David Ospina, uno de los guardametas más experimentados del fútbol nacional.

“David es el ejemplo para nosotros desde hace muchos años en nuestra posición. Es una gran persona, primero tengo mucha admiración para él y agradecido por permitirme conocer y aprender de las vivencias que ha tenido. Eso me ha ayudado a crecer muchísimo desde mi perspectiva, todo eso hace parte de un crecimiento personal y profesional, agradecido con el fútbol y la vida, de presentarme un ejemplo a seguir y poder ver esa capacidad de profesional y de persona que tiene”, añadió Montero.

Álvaro Montero y su sueño de vestir la camiseta de la FCF

Además, dejó en claro que a pesar de ser un juego amistoso, es importante es tener minutos con la camiseta de la Selección Colombia, puesto que esto se ha convertido en una motivación para varios jugadores que de una u otra manera han soñado con estar dentro el equipo nacional.

“Siempre ha sido un sueño importante en mi carrera y creo que el de todo jugador de fútbol de nuestro país, que es el de hacer parte de nuestra Selección. Estoy disfrutando de cada momento y cada posibilidad que el profe me ha brindado de poder estar aquí. A mis compañeros que me han respaldado también y me han ayudado a tener este buen nivel. Las veces que te toque estar en el arco, intentar hacerlo de la mejor manera y cuando no, apoyar a los compañeros para hacer crecer a la Selección”, agregó el arquero de Millonarios.

Montero y una concentración pintada de ‘azul’

Por último, el guardameta de la Selección Colombia se refirió a lo que representa compartir concentración con varios jugadores de Millonarios, sobre todo con David Mackalister Silva, quien desde un principio ha mostrado su felicidad por vestir los colores del equipo nacional.

“Mackalister se veía que estaba disfrutando cada momento y se vio feliz adentro de la cancha. Así como le dije anteriormente, primero es un premio o un mérito poder estar aquí en la Selección, poder representar a tu país, tener esa posibilidad y felicitarlo porque a la hora de enfrentar este tipo de partidos tienes que hacerlo como lo que pasó hoy en la cancha, dejándolo todo, colocando tu voluntad y tu disposición siempre al servicio del equipo. En particular ‘Macka’ porque lo noté, llevo un tiempo compartiendo con ellos y se vio que disfrutó cuando estuvo en cancha”, finalizó Motero.