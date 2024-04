Always Ready ahogó a Medellín en la altura de Bolivia en Sudamericana: vea los goles acá

Había mucha expectativa por lo que podía hacer Independiente Medellín en su debut en Copa Sudamericana contra Always Ready de Bolivia. La altura de la ciudad de El Alto era el principal rival, pero el 'poderoso' también luchaba contra su mal presente en liga BetPlay.

Al final las cosas no le salieron bien al 'rojo de la montaña', que no tuvo casi chances de anotar y cayó 0-2 frente al elenco boliviano. En el segundo tiempo, Jaime Peralta derrochó varias ocasiones de gol.

Wesley da Silva anotó el primer gol de Always Ready contra Medellín: video

Medellín estaba aguantando el primer tiempo ante el asedio de Always Ready, pero justo antes de ir al descanso recibió el primer campanazo. Al minuto 44, Wesley da Silva rompió el empate tras un golazo de jugada colectiva con Adalid Terrazas.

Terrazas le dio un pase sobre la mitad de la cancha a da Silva, quien se la devolvió. El volante eludió a un par de rivales, y luego metió un centro pasado al área para que el delantero brasileño anotara con un muy buen cabezazo.

Gol de Always Ready y fin del primer tiempo



Wesley puso el primero para los bolivianos.



Always Ready 1-0 Deportivo Independiente Medellín



▶️ No te pierdas la 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en #StarPlusLA. pic.twitter.com/toIGZz2YfC — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 5, 2024

Always Ready no bajó los brazos y siguió atacando para extender la ventaja y no darle vida al Medellín. Comenzando el segundo tiempo, al minuto 54, consiguió el segundo tanto con un gol confuso, pero que al final la producción se lo terminó dando a Pablo Lima en contra.

Vea el gol que sentenció el triunfo de Always Ready sobre Medellín

Adalid Terazas metió un centro al corazón del área desde un tiro libre indirecto, Marcelo Suárez cabeceó y venció al arquero Eder Chaux. El VAR le puso el suspenso a la anotación con varios minutos de revisión por posible mano de Suárez, pero en la repetición se ve que el boliviano impacta de cabeza y que luego el balón se desvía levemente en Lima, aunque la pelota tenía destino de gol.

Gol de Always Ready



Pablo Lima, en contra, puso el segundo para los bolivianos.



Always Ready 2-0 Deportivo Independiente Medellín



▶️ No te pierdas la 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en #StarPlusLA. pic.twitter.com/y5O8JYY4gg — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 5, 2024

Con la derrota, Independiente Medellín quedó último en el Grupo A de la Copa Sudamericana por debajo de Always Ready, Defensa y Justicia y César Vallejo. El conjunto argentino venció por la mínima a los peruanos.