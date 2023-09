Lo tenía cerrado: el jugador español que se le cayó a América por atentado a Iago Falque

El ambiente en América de Cali todavía es de un poco de tensión. Las últimas semanas no han sido fáciles y no solo por lo deportivo y la controversia con la continuidad de Lucas González, sino por la salida repentina de Iago Falque.

Mientras el DT y los jugadores se concentran en levantar el nivel deportivo del equipo y lograr los resultados esperados para continuar con un proceso que todavía genera muchas ilusiones, los directivos estuvieron centrados la última semana en cumplir el deseo de Falque de dejar el club.

Hace dos semanas, la camioneta del volante español fue impactada con dos disparos de bala a la salida de la sede deportiva en Cascajal. Por fortuna, el jugador no iba a bordo, solo el conductor, quien no salió herido.

Ante el atentado, Falque viajó al país por seguridad y se reunió con su familia para decidir su futuro, pues el deseo de ellos era dejar Colombia por el temor de volver a vivir una situación similar. En consecuencia, el miércoles pasado América anunció de manera oficial la salida de Iago, quien se recuperaba de una lesión de rodilla sufrida a finales del semestre anterior.

América tenía cerrado a otro refuerzo español

Sin embargo, esa no fue la única consecuencia negativa que trajo el atentado para el club. Según reveló Tulio Gómez, estaba en negociaciones adelantadas para vincular a otro futbolista español, pero éste cambió de decisión y rechazó la propuesta tras lo ocurrido con su compatriota.

"Contactamos a varios extranjeros. Dos perfiles europeos que nos gustaron mucho. Teníamos uno absolutamente cerrado, pero ayer me llamó y me dijo: después de leer la noticia de Iago, definitivamente no vamos", confesó el máximo accionista del cuadro 'escarlata' en diálogo con Zona Libre de Humo.

Aunque el periodo de transferencias del fútbol colombiano cerró en agosto, en septiembre volverá a abrirse una ventana únicamente para inscribir jugadores sin equipo, por lo que el español que iba a reforzar a América de Cali está en libertad de acción en este momento.